Удар по фашистской диктатуре Лукашенко — журналист о побеге спортсменки Иван Яковина рассказал, почему побег Тимановской вызвал острую реакцию властей Беларуси

19:48, Сегодня

Побег спортсменки Кристины Тимановской – это удар по диктатуре президента Беларуси Александра Лукашенко. Такое заявление сделал журналист Иван Яковина в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24"

"На этой неделе Беларусь не сходит с первых страниц и сюжетов международных телепрограмм. Почему? Мне кажется, там сейчас что-то назревает. Сначала произошел драматический побег белорусской спортсменки Тимановской из Олимпиады в Токио. После ее разоблачения сразу двух белорусских тренеров навсегда отлучили от Олимпиады. Кроме того, Международный олимпийский комитет сейчас собирается и вовсе выкинуть официальные белорусские власти из международного белорусского движения, полностью отстранить лукашенковскую Беларусь от спорта", — сказал он.

Читайте также: Очередное дно белорусского спорта – тренер о скандале с Тимановской на Олимпиаде

Яковина рассказал, как реагируют на ситуацию белорусские власти.

"Государственное белорусское телевидение сейчас беснуется, просто сходит с ума. Дело в том, что для любой фашистской диктатуры, культ физической силы, атлетизма, спорта — это всегда очень важная история. Вспомните хотя бы сталинские парады физкультурников и гитлеровскую Олимпиаду в Берлине. Для Путина тоже суперважной была победа на Олимпиаде в Сочи. Для Лукашенко спорт – то же самое, это самая настоящая война, он считает спортсменов идеологическими солдатами. Если кто-то из них убегает, то для него это – настоящее предательство, удар, событие, которое перекрывает все его пропагандистские речи о том, что в Беларуси все в порядке. Он считает, что создал для белорусских спортсменов идеальные условия, поэтому просто не может пережить, когда его бросают, от него убегают, не слушаются. Это типичный способ мышления фашистского диктатора", — сказал он.

Читайте также: Скандал на Олимпиаде: у Тихановской рассказали, что ждет белорусскую спортсменку

Кристина Тимановская – белорусская легкоатлетка, специалистка по бегу на короткие дистанции. Выступала за сборную Беларуси по легкой атлетике с 2015 года, чемпионка Универсиады в Неаполе, победительница и призерка первенств национального значения, участница ряда крупных международных турниров, в том числе чемпионата мира в Дохе. Мастер спорта Республики Беларусь международного класса.

Тимановская попала в скандал после того, когда критически высказалась в адрес белорусского спортивного руководства на Олимпиаде в Токио. По информации СМИ, ее пытались силой вывезти в Беларусь из Японии, однако спортсменка попросила защиту у Японии. Позднее она получила польскую гуманитарную визу.