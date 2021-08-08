Без России режим Лукашенко долго не протянет — журналист Иван Яковина рассказал, почему власти Беларуси скоро могут остаться на мели

21:53, Сегодня

Без помощи России режим президента Беларуси Александра Лукашенко не сможет удержаться — об этом заявил в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" журналист Иван Яковина.

"Сейчас Лукашенко управляет своей страной в чрезвычайном режиме, все силы, ресурсы идут на КГБ, милицию, чиновников, прокуратуру. Экономикой фактически никто не занимается, бизнес там почти полностью уничтожен. В условиях чрезвычайного положения экономикой заниматься даже не планируется, поэтому без помощи со стороны России режим Лукашенко вообще не сможет протянуть. Если же у него закончатся деньги, то все закончится гораздо быстрее", — сказал он.

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Литва может оставить белорусскую экономику без денег, считает журналист.

"Сейчас Лукашенко нарывается на очень жесткие экономические санкции со стороны Литвы. Лукашенко сейчас тысячами завозит в Минск самолетами беженцев из Ирака, Сирии, других неблагополучных стран, потом фактически с помощью пограничников переправляет этих людей на ту сторону. Таким образом он мстит Европе за введенные против него санкции. Этот сюжет уже тоже попал во все мировые новости. Потому что очень странно, когда государство начинает себя вести фактически как криминальная группировка, и зарабатывать на нелегальной переправке людей через границу. Но, Лукашенко, видимо, забывает, что Литва, литовский город Клайпеда – это главные, практически единственные морские ворота для его экспорта в мире. Если литовцы сейчас озлобятся за все эти выкрутасы и закроют этот порт для белорусского экспорта, то белорусская экономика моментально останется вообще без денег. Я не понимаю, почему до сих пор литовцы не отрезали Лукашенко от экспорта. Вероятно, они ждут, что поток беженцев станет еще сильнее", — сказал он.

Напомним, правительство Литвы объявило об экстремальной ситуации из-за наплыва мигрантов, нелегально пересекающих литовско-белорусскую границу. Также в Литве началось строительство стены на границе с Беларусью — таким образом пытаются сдержать поток нелегальных мигрантов.

Нашествие мигрантов в Литве считают гибридной агрессией Беларуси, так как в организации каналов миграции прямо или опосредованно принимают участие белорусские ведомства.

Журналист из Литвы Аудрюс Сяурусявичус ранее заявил, что по вине властей Беларуси из-за наплыва мигрантов Литва стала "горячей точкой" на границе Евросоюза.