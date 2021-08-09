Лукашенко наговорил себе на Гаагу — пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина рассказала, как Лукашенко повышает ставки в борьбе с оппозицией

15:39, Сегодня

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко все больше эскалирует насилие, заявила в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" пресс-секретарь главы оппозиции Беларуси Светланы Тихановской Анна Красулина.

"Не знаю, что он там говорит, говорят, свидетельствует против себя, что был готов пригласить российские войска, если вдруг произойдет силовое противостояние. Но сейчас себе наговорит на Гаагу, все нормально. У него нет хороших ходов, ему приходится эскалировать насилие все больше и больше, и это путь в никуда. Мы понимаем, что в ближайшее время он вынужден будет сдавать кресло президента", — сказала она.

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По словам Красулиной, все больше людей получают сигналы о том, что их могут начать преследовать.

"С каждым днем Лукашенко должен продолжать насилие и репрессии, потому что если он остановится, то, значит, слабак, во-первых. Во-вторых, тут же возникнут демонстрации и марши. Каждый день он должен постоянно поднимать ставки. Он их каждый день повышает, и что происходит? Он задел уже всех, включая журналистов, теперь задевает спортсменов, которые не имели никаких особых политических амбиций, просто хотели, чтобы их уважали, просто девушка покритиковала свое спортивное начальство, причем по делу. И получила неадекватный ответ. Это означает, что все спортсмены получили сигнал: спорт не вне политики, каждый из вас может быть похищен и помещен за решетку", — сказала она.

Добавим, 9 августа Александр Лукашенко провел встречу с журналистами, на которой прокомментировал в том числе инцидент с бегуньей Кристиной Тимановской на Олимпиаде в Токио. "Она бы сама это не сделала, если бы ею не управляли. Тимановская из Токио связалась со своими дружками в Польше. Ей сказали: "Приедешь в аэропорт, беги к полицейским и кричи, что тебя привезли сотрудники КГБ", — заявил Лукашенко.

Также Лукашенко высказался об убийстве в Киеве белорусского активиста Виталия Шишова. "Ну, вот как его фамилия – который повесился? – Шишов. Ну вот слушайте, кто он такой для меня и для Беларуси вообще? Он для нас был ну просто никто", — сказал он. Также Лукашенко заявил, что Шишов находился в Украине "и его поддерживали спецслужбы Украины", поэтому Украина должна расследовать его смерть.