Журналистка о пресс-конференции Лукашенко: он очень хотел понравиться Путину

22:39, Сегодня

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на пресс-конференции 9 августа работал для одного зрителя – президента России Владимира Путина.

Об этом заявила в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" главный редактор издания "Гордон" Алеся Бацман.

"Лукашенко на сегодняшней пресс-конференции работал для одного зрителя – Путина. Ему очень хотелось ему понравиться. Я думаю, что он добился своей цели сегодня, он опытный игрок, актер, который делает ровно то, что ему нужно здесь и сейчас. Моральные принципы… Его ничего не останавливает. Тем, что он начал творить после выборов, которые были год назад, он показал, что готов на все ради сохранения своей власти. Любые моральные преграды в виде человеческих жизней для него не имеют никакого значения. Это страшно, потому что у Украины с Беларусью больше 1000 км границы, и если мы говорим о том, что у нас есть открытый фронт, граница с Россией, то мы понимаем, что можно говорить, что есть официально не открытый фронт с Беларусью", - сказала она.

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Как отметила журналистка, "для Украины ситуация ухудшается, но это было понятно в августе 2020 года".

"О чем по сути сегодня сказал Лукашенко? Что он готов к тому, что будет нападать, или его руками будет нападать Путин на Украину. Украина должна это прочитать и готовиться к этому, понимать, каким образом она адекватно отреагирует. Ситуация очень сложная", - заявила Бацман.

Напомним, что Александр Лукашенко на пресс-конференции обвинил президента Украины Владимира Зеленского в подготовке боевиков, которые в дальнейшем перебрасываются на территорию Беларуси. Он выразил уверенность, что оружие на территорию Беларуси "попадает в основном из Украины".

"Я как с сыном с ним разговаривал: "Володя, надо это, надо то". Он все это воспринимал, что с ним случилось? Ладно, ты побежал за Западом, ты их поддержал. Ты плюнул на всё. Но зачем ты боевиков готовишь на территории Украины и оружие забрасываешь к нам сюда?", - заявил Лукашенко, которого цитирует "Интерфакс-Украина".

Также самопровозглашенный президент заявил, что не причастен к гибели в Киеве белорусского активиста Виталия Шишова, которого нашли повешенным. "Всех же не перевешаешь, это глупость. Зачем в Украине раздувать это все?" - сказал Лукашенко.

Также он заявил, что мог бы вмсте с президентом РФ Владимиром Путиным поставить Украину "на колени".