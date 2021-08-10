Лукашенко может стать "белорусским Кадыровым" – экс-советник Путина "Лукашенко и Путин постоянно говорят об интеграции, но каждый имеет в виду разные вещи", - сказал Илларионов

10:30, Сегодня

Президент России может предложить Александру Лукашенко объединение Беларуси и России, тогда Лукашенко будет отведена роль «белорусского Кадырова».

Об этом заявил в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" экс-советник Путина Андрей Илларионов.

«Лукашенко и Путин постоянно говорят об интеграции, но каждый имеет в виду разные вещи. Для Лукашенко понятно, что реализация интеграции России и Беларуси в одно образование означает, что он перестает выполнять те функции, которые выполняет. Максимум, на что он может рассчитывать, - нечто похожее на позицию Рамзана Кадырова в Чечне», – отметил Илларионов.

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«Вот образец того, что Путин мог бы предложить Лукашенко, заключается в том, что «наши государства объединяются, а на это время лично Александр Григорьевич Лукашенко получает пост Рамзана Ахматовича Кадырова, только в Минске». Несмотря на все сопротивление, которое Лукашенко этому оказывает, шаг за шагом он вместе с Путиным продвигается по осуществлению такого варианта», – добавил экс-советник Путина.

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Союзное государство состоит из Российской Федерации и Республики Беларусь, оно было образовано 8 декабря 1999 года с поэтапно организуемым единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством. Сначала Союзное государство имело целью объединения двух стран, и как таковое Союзное государство в запланированном окончательном виде должно было иметь структуру подобно конфедерациям или политическим объединениям. Однако обе страны до сих пор сохраняют свою независимость.

Ранее в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" экс-советник Путина Андрей Илларионов заявил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на пресс-конференции 9 августа подтвердил готовность выполнять поручения президента России Владимира Путина и заявил о разрыве отношений с Украиной:

"Это сигнал всем (заявления Лукашенко об Украине – ред.). Это сигнал Путину, что он выполнял и будет выполнять его поручения, какими бы они ни были. Это первое. Второе – по сути дела, это заявление является заявлением о разрыве отношений с Украиной. Фактически отношения могут продолжаться, но то, что он сказал в адрес Украины и украинского президента, делает невозможными какие-либо контакты на уровне первых лиц".