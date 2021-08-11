Украинские спасатели ликвидировали масштабный лесной пожар в Турции Со сверхсложной задачей справились без привлечения дополнительных сил

19:26, Вчера

В Турции в ночь на 11 августа украинские пожарные ликвидировали масштабный пожар.

Как сообщается в сюжете программы "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24", четыре экипажа авиакомпании "Украинские вертолеты" выполнили операцию по пожаротушению в районе Дерекьой, что в 15 километрах от известного курорта Бодрум.

Украинские пожарные сбросили более 250 тонн воды. Примечательно, что с этой сверхсложной задачей справились без привлечения дополнительных сил. Уникальная операция проходила ночью в условиях горной местности.

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Четыре украинских вертолета прибыли в Турцию неделю назад.

Фото - Reuters

Турция с 28 июля продолжает борьбу с масштабными лесными пожарами, от которых страдает юг страны. Для помощи в борьбе со стихией шесть стран снарядили в Турцию 18 летательных аппаратов пожарной авиации.

Один из крупнейших вкладов сделала Украина, от имени которой действуют три пожарных самолета Ан-32П из состава авиации ГСЧС Украины и четыре Ми-8 авиакомпании "Украинские вертолеты".

Пожарная авиация Украины выполняет свои полеты для тушения пожаров в Турции без какой-либо оплаты от Анкары, в частности - на эксплуатационные расходы, пишет Defense Express.

Фото - Reuters

Напомним, что Греция также страдает от лесных пожаров на фоне беспрецедентно жаркой погоды.

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился помочь Греции и отправил туда самолет с сотней спасателей. Оплатила перелет компания "Метинвест" Рината Ахметова.