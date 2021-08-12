У Запада лопнуло терпение после этого шага Лукашенко: Климкин сказал после какого До этого шага у Лукашенко сохранялась возможность маневра в отношениях с Западом, сказал экс-глава МИД Украины

12:03, Сегодня

Привоз мигрантов из Ирака и переправка их к границе с Евросоюзом со стороны Александра Лукашенко стало последней каплей для стран Запада, после чего с ним никакого разговора быть не может.

Об этом в эфире программы «Ток-шоу №1» на телеканале «Украина 24» заявил экс-глава МИД Павел Климкин.

«У Лукашенко была возможность маневра до того, как он посадил самолет (с Протасевичем - ред.), но главное - до того, как он начал заниматься тем, что в цивилизованном мире считается пакостью. То есть начал таскать самолеты из Ирака и начал издеваться над мигрантами, отправляя их в Литву. Насколько я знаю, многие из наших партнеров считают это последней каплей, после которой с Лукашенко никаких разговоров быть не может. Такое политическое решение на сегодня есть», - заявил Климкин.

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Напомним, бывший редактор оппозиционного Телеграм-канал Nexta Роман Протасевич и его подруга, гражданка России София Сапега были задержаны 23 мая после того, как самолет ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Беларуси, совершил вынужденную посадку в Минске. После инцидента с самолетом Европейский Совет решил применить дополнительные индивидуальные санкции против должностных лиц и государственных учреждений Беларуси, а также ограничительные меры против экономики страны.

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Лукашенко на совещании по вопросам ситуации на границе 5 августа поручил силовикам усилить работу по охране государственной границы и предотвращению фактов его нарушения.

Ранее в эфире программы «Сегодня День» на телеканале «Украина 24» аналитик Белорусского института стратегических исследований Вадим Можейко заявил, что Александр Лукашенко закрыл границу Беларуси из-за проблем, которые создал сам себе, в частности из-за мигрантов, которые направляются в Литву через Беларусь:

«Основной адресат сегодняшнего спича Лукашенко – это Литва, потому что когда Лукашенко создавал на белорусско-литовской границе миграционный кризис, привлекая мигрантов из Ирака и других стран, он не был готов к тому, что этих людей завернут, и они попадут в саму Беларусь. И все те проблемы, которые Лукашенко хотел создать Евросоюзу, он создаст сам себе. Собственно, отсюда эта идея закрыть границу. Когда Лукашенко говорит, что надо не пустить в Беларусь нелегальных мигрантов со стороны Литвы, он забывает, откуда они там взялись. Как будто иракцы самолетами прилетают в Литву и оттуда спешат в Беларусь. Если Лукашенко не хочет нелегальных мигрантов, то достаточно не принимать их в Беларуси».