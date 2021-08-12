В России полная истерика из-за заявления Резникова - журналист Игорь Яковенко назвал информацию в пропагандистских российских СМИ ахинеей

15:30, Сегодня

В российских пропагандистских СМИ царит "полная истерика" из-за заявления украинского министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова о возможности размещения подразделений США на территории Украины. Об этом в эфире программы "Сегодня Вечером" на канале "Украина 24" сказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

"Насчет реакции Кремля я пока не знаю. А что касается российского информационного шума на российских каналах ненависти, то реакция уже была, вчера это была полная истерика. Там говорилось о том, что попытка разместить американские войска в Украине будет означать подвергать Украину опасности, что является безусловной ахинеей, поскольку опасностью является незащищенность Украины", - сказал журналист.

Читайте также: У России нет никаких аргументов, кроме силы - экс-посол Украины в США

Яковенко считает информацию, распространяемую на российских каналах, провокацией.

"Понятно, что на эту инициативу Резникова Россия реагирует крайне болезненно. Обычная мантра, что, размещая американские войска, Украина становится уязвима для ответного удара, что является безусловной провокацией. Потому что мы знаем, что когда украинская территория не защищена, как это было в ситуации с Крымом и Донбассом, она как раз находится в опасности", - сказал журналист.

Читайте также: Байден давит на Зеленского перед встречей в США - Пионтковский

Напомним, что Резников, находясь в США, заявил, что Украине нужно усилить противовоздушную оборону, и она может разместить войска США. По словам министра, "наше законодательство это позволяет". Ситуацию с возможностью размещения войск США в Украине эксперты комментируют по-разному: одни считают, что Байден никогда на это не пойдет, другие - что слова Резникова являются информационным посылом для властей США, чтобы подумать о реализации такой инициативы.

Нардеп из фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев считает, что возможное размещение войск США требует тщательного исследования, чтобы не получить неадекватную реакцию России. "Мы должны понимать, что никакой шаг не происходит сам по себе, он создает цепную реакцию нашего агрессивного северного соседа, который может быть в определенной степени неадекватным. Базы на территории Украины может еще не быть, но неадекватные действия уже могут начаться", - сказал депутат.