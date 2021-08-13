В Германии у шпиона России нашли шеврон "Беркута": подробности скандала Российский агент не был похож на персонажа классических шпионских фильмов

17:10, Сегодня

В Германии в британском посольстве поймали агента России, который передавал Кремлю секретную информацию. При обыске у него дома обнаружили шеврон подразделения "Беркут", советскую символику и книги по военной истории России.

Подробности скандала рассказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" украинский журналист из Германии Александр Голубов.

"Он физически находился в Германии, но шпионил в британском посольстве. Этот человек, которого поймали немецкие правоохранители, был охранником британского посольства и, соответственно, передавал секретную информацию, как писала об этом по крайней мере газета Bildt, в частности об антитеррористических усилиях британских спецслужб в Германии... Немцы смотрят на это немного иронично, потому что речь идет не о провале безопасности немецких спецслужб и государства, а о провале родины Джеймса Бонда, так сказать. Собственно, Джеймс Бонд упоминается в некоторых публикациях, в частности бульварной прессы", - рассказал журналист.

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Как рассказал Голубов, задержанный шпион жил в Потсдаме в небольшой квартире в достаточно скромных условиях, и журналисты возле его жилья "не увидели "Астон Мартин", а увидели только "Форд Фиеста". По его словам, заметно, "что это явно не шпион из классических шпионских фильмов".

Оценивая возможный "украинский след" скандала, журналист отметил:

"Украина здесь очень вскользь - только шевроном "Беркута". Поэтому я не думаю, что Украине вообще стоит как-то на это реагировать. Это только говорит разве что о душевном и интеллектуальном состоянии человека, который занимался шпионажем в пользу России. В данном случае, вероятно, что он делал это действительно по идейным соображениям, а не меркантильным. Впрочем, с этим должны разбираться правоохранительные органы и люди, которые интересуются именно этой сферой".

По его словам, подобные шпионские скандалы являются обыденной историей - "подобное происходит постоянно, шпионов ловят, обменивают, если ценные, или забывают, если не очень".

Напомним, политолог Олег Лисный в эфире телеканала "Украина 24" рассказал о необходимости проведения для украинских спецслужб "профилактики" в отношении российских шпионов. По его словам, спецслужбы должны показывать как можно больше результатов своей работы.

"Это профилактика. Чтобы тот, кому там платят 300 долларов за то, чтобы он что-то сделал, понимал, что он может сесть на 8-10 лет, и об этом думал. Надо обязательно показывать завершенный процесс - поймали, рассказал (на камеру - ред.), чтобы из них не делали героев, что он молчит и никого не сдает", - отметил Лисный.

Ранее Служба безопасности Украины разоблачила чиновника одного из министерств, который передавал секретные документы посторонним лицам.