"Танки грязи не боятся": Шендерович объяснил скандальное заявление Шойгу Публицист связал поведение министра обороны РФ с приближением выборов

16:39, Сегодня

Скандальное заявление министра обороны России Сергея Шойгу о знакомстве с сербскими деятелями, осужденными Гаагским трибуналом, является частью предвыборной кампании в РФ.

Такое мнение высказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" российский публицист и писатель Виктор Шендерович.

"Думаю, что скорее надо говорить о российской предвыборной кампании. Симптоматично эти заявления могут быть объяснены либо идиотизмом, либо вполне здравой логикой, которая присутствует в пословице "танки грязи не боятся". Это демонстративная отсылка к нашей изоляции, демонстративная позиция о том, что мы остаемся на позиции антиамериканизма. Антиамериканизм в России – беспроигрышная карта популистская, и то, что мы крутые, сильные, ни от кого не зависим, ничего не боимся, можем встречаться хоть с талибами, хоть с Милошевичем, - демонстрация этого в рамках предвыборной кампании довольно характерная вещь", - пояснил он.

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По мнению Шендеровича, реакция россиян "будет привычно толерантной ко всем этим убийственным подробностям".

"Они толерантно отнеслись к гибели собственных детей в Беслане. Если бы им рассказали, кто такие Младич, Караджич, показали по телевизору результат геноцида в Сребренице, реакция была бы другая. Но ситуация информационного вакуума, когда Милошевич воспринимается только в контексте нашего противостояния с Америкой, - это "прохиляет", мы же видим, что они перестали этого стесняться. Это тревожная симптоматика, потому что они из гибридного состояния переходят в принципиальное состояние изоляции и конфронтации с миром. Уже в 1999 году, когда я работал на НТВ, мне было сказано, что я занимаю антигосударственную позицию, что Россия может потерять Балканы. Я полагаю, что для большинства россиян та история – это в сухом остатке "бомбежки Сербии", "преступления американской военщины" и вся остальная ботва, которой четверть века начиняют голову", - заявил российский публицист.

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Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ему "посчастливилось и повезло" работать вместе с сербскими государственными деятелями, обвиняемыми в преступлениях против человечности – Слободаном Милошевичем, Радованом Караджичем и Ратко Младичем.

Также Шойгу заявил, что самой страшной для России является не внешняя, а "внутренняя угроза", и если ей не противостоять, в стране может повториться сценарий Ливии и Югославии.

Как известно, Гаагский трибунал признал Радавана Караджича и Ратко Младича виновными в массовых убийствах боснийских мусульман во время распада Югославии. Их приговорили к пожизненному заключению. Экс-президента Югославии Слободана Милошевича также обвиняли в преступлениях против человечности, однако он скончался в Гааге, не дожив до приговора.

Российский оппозиционный политик Леонид Гозман, комментируя слова Сергея Шойгу в эфире телеканала "Украина 24", заявил, что РФ признает своими бандитов, которых судили в Гааге".

"Кроме демонстрации "высочайшего интеллекта" нашего министра обороны, теперь еще и первого номера в списке "Единой России", это вот еще что – они показывают, с кем они. Они показывают, что да, мы с этими людьми. Эти люди – наши люди", — заявил он.