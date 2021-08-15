Талибы будут создавать мировой халифат — журналист о событиях в Афганистане Иван Яковина рассказал, что происходит в Афганистане и как реагируют США

15:23, Сегодня

Боевики Талибана заявили о контроле над всей территорией Афганистана и вошли в столицу страны Кабул со всех сторон. Ситуацию прокомментировал в программе "Сегодня День. Выходной" на телеканале "Украина 24" обозреватель-международник Иван Яковина.

"То, что сейчас происходит в Афганистане, вызывает оторопь и ужас как в самой этой стране, так и в Америке, которая не была готова к такому быстрому падению афганского правительства. Американцы надеялись, что после 20 лет их присутствия в Афганистане, триллионов долларов и тысяч погибших там хотя бы появится некоторое подобие государственных институтов и национальная армия, которая сможет продержаться несколько лет. Но под ударами талибов прозападная власть Афганистана разваливается на глазах. Талибы уже захватили почти всю страну и главные города – Герат на западе, Кандагар на юге, Мазари-Шариф на севере, сейчас они стянули войска к Кабулу, который находится на востоке. Ожидалось, что начнется сражение, но талибские войска не идут вперед. По информации СМИ, прямо сейчас делегация талибов прибыла в Кабул на переговоры с президентом Ашрафом Гани о мирной сдаче столицы. Все понимают, что талибы так или иначе придут. Самые умные из Афганистана сбежали, те, кто не смог, скопились в Кабуле", — рассказал он.

Фото: Reuters

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По словам журналиста, жителей страны ждет крайнее ужесточение условий жизни.

"Афганцы, которые 20 лет работали на государство или иностранцев, в панике. Они знают, что талибы расстреливают почти всех, кого они обвиняют в сотрудничестве с режимом, хотя сейчас они обещают не мстить. Но все равно тех, кто останется жить в Афганистане, ждет самый мракобесный режим из всех ныне возможных на планете. Там будут запрещены танцы, музыка, кинотеатры, книги, кроме Корана, телевидение, мобильные телефоны с экранами, школы для девочек, колледжи и вузы для всех, спорт, даже асфальтированные дороги, потому что считается, что они от дьявола, поскольку построены американцами. Талибы в местах, которые захватили, ломают асфальтированные дороги. На Кабул, который был самым вестернизированным городом, движется стена тьмы, варварства в чистом виде. Причем спасения, видимо, уже нет, национальная армия разбежалась, полиция перестала существовать. Американцы и НАТО уже точно дали понять, что не собираются воевать за столицу, максимально быстро вывозят всех своих граждан, посольство, в самом посольстве жгут документы. Кстати, россияне, которые считают талибов террористами, договорились с ними, и свое посольство не вывозят", — сказал он.

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Фото: Reuters

Яковина также рассказал, как происходящее воспринимают в США.

"В США сейчас все говорят, что это похоже на позорную эвакуацию из Сайгона в 1975 году. Республиканцы обвиняют Байдена в том, что он проиграл самую долгую войну в истории США, и призывают снова ввести туда войска, чтобы не дать Афганистану стать рассадником террора. Сейчас у талибов огромное количество оружия, причем самого последнего американского, и ореол победителей двух империй – СССР и США. Они не скрывают, что после победы собираются идти на север - в Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан, эти страны, скорее всего, падут, там нет сильной армии. Война, которую в свое время СССР принес в Афганистан, возвращается уже в бывший СССР - сначала в Центральную Азию, а потом, может быть, и в Россию, где тоже есть мусульманские регионы. Талибам нужен большой мировой халифат. Также у них растет популярность в Пакистане, у которого есть ядерное оружие. Я не понимаю, как теперь можно будет остановить создание огромной империи радикального исламского толка, скорее всего, этот регион ждут большие испытания, сейчас только начало", — сказал он

Фото: Reuters

Напомним, наступление талибов по всей стране усилилось, когда этим летом войска США и НАТО начали завершать вывод войск из Афганистана.

13 августа "Талибан" захватил два больших афганских города, второй и третий по величине в стране после Кабула — Кандагар и Герат. Днем позже талибы взяли под контроль еще четыре столицы афганских провинций. 14 августа "Талибан" захватил Мазари-Шариф, большой защищенный город на севере Афганистана.

В настоящее время группировка "Талибан" остановилась на въездах в столицу Афганистана Кабул — это единственный крупный город, который еще контролирует официальная власть. Боевики начали переговоры о мирной смене власти.

Ранее Иван Яковина заявил, что в Центральной Азии исламистское движение "Талибан" вскоре может развязать большую войну. Данные события затронут Украину, которая станет одним из маршрутов для потока беженцев из Афганистана в Европу.