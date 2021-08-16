Опасность есть и для Украины — генерал-майор СБУ о "Талибане" Василий Вовк рассказал, как победа талибов в Афганистане повлияет на мир

14:01, Сегодня

Как ситуация в Афганистане может повлиять на безопасность в мире, рассказал эксперт по госбезопасности, генерал-майор СБУ Василий Вовк в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24".

"Конечно, могут распространиться (представители "Талибана" по миру — ред.), и это большая опасность в том числе для Украины, потому что не так далеко Украина географически, как нам кажется. Я еще раз напомню, что это радикальное исламистское движение, которое на сегодня вроде бы ограничивается территорией Афганистана, но мы понимаем, что это только сегодня. Можно говорить, что мы за мир и дружбу и не будем трогать другие страны, а как будет завтра... "Талибан" — не та организация, доверять словам которой можно сразу, и даже после подписания каких-то документов. Хотя, конечно, никаких документов они подписывать и не будут", — сказал он.

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Вовк рассказал, что нужно делать Украине в сложившейся ситуации.

"Вопрос в том, что мы должны сегодня отслеживать те проявления или ростки в каждой стране, в том числе и в Украине, поскольку здесь есть сочувствующие "Талибану" и радикальным движениям. И на сегодня в плане обеспечения безопасности Украины СБУ — а такие возможности у нее есть — должна поднять всех не то чтобы по тревоге, но до высшего уровня именно с этой стороны. Конечно, мы не сегодня получим отголоски, но через месяц-два можем иметь тут их представителей. У них сейчас эйфория от победы, нужно иметь это в виду", — заявил он.

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Фото: Reuters

Напомним, в Афганистане усилилось наступление талибов, когда этим летом войска США и НАТО начали завершать вывод войск из Афганистана.

13 августа "Талибан" захватил два больших афганских города, второй и третий по величине в стране после Кабула — Кандагар и Герат. Днем позже талибы взяли под контроль еще четыре столицы афганских провинций. 14 августа "Талибан" захватил Мазари-Шариф, большой защищенный город на севере Афганистана.

Группировка "Талибан" остановилась на въездах в столицу Афганистана Кабул — это единственный крупный город, который еще контролирует официальная власть. Боевики ведут переговоры о мирной смене власти.

Тем временем толпы афганцев пытаются покинуть страну, они устроили столпотворение в аэропорту Кабула. Люди даже пробовали улететь, зацепившись за шасси и другие части самолетов, некоторые из них погибли, сорвавшись с самолета при наборе высоты.