Есть угроза для России: украинский дипломат о ситуации в Афганистане "Талибан" неподконтролен России, отметил Маркиян Лубкивский

17:52, Сегодня

Исламистское движение "Талибан", взявшее под контроль Афганистан, является угрозой, в том числе и для России, несмотря на то, что Кремль ведет диалог с талибами.

Такое мнение высказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" украинский дипломат Маркиян Лубкивский.

"Я думаю, что "Талибан" представляет угрозу прежде всего для соседних государств с Афганистаном, в том числе и для Российской Федерации. Я не хочу быть каким-то злым пророком и прогнозировать моменты, связанные с террористическими атаками в Российской Федерации, но я думаю, что "Талибан" не является подконтрольным России. Это организация, которая действует по правилам - кто платит, тот и заказывает музыку", - заявил Лубкивский.

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На вопрос, почему Россия не эвакуирует посольство в Кабуле, по примеру США и Великобритании, дипломат ответил:

"Мы всего не знаем, пожалуй есть какие-то "подводные камни", о которых мы можем догадываться. Надо посмотреть 6, 12, а то и 24 месяца, как будет развиваться ситуация".

Отметим, что представители группировки "Талибан", которая признана в России террористической, в последние годы неоднократно посещали Москву и вели переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым.

23 июля Лавров заявил, что талибы - "вменяемые люди", пишет "РИА Новости".

Министр напомнил о визите делегации "Талибана" в Москву в начале июля и встрече представителя министерства с ними. "Они очень четко заявили, что они не имеют никаких планов создавать проблемы для центральноазиатских соседей Афганистана, что они будут бескомпромиссно продолжать бороться с ИГИЛ, и что они готовы обсуждать с другими афганцами политическое устройство государства", - заявил глава МИД РФ.

Ранее журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала "Украина 24" спрогнозировал конфликт России с "Талибаном". По его словам, талибов некому сдерживать после того, как американцы вышли из Афганистана.

"Россия и Афганистан остаются один на один, сильная армия "Талибана", огромные деньги, наркотрафик. Мне кажется, что в октябре-ноябре может быть непредсказуемая глобальная история. Может быть очень жарко", - заявил журналист.