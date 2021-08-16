Возможны опасные реакции для Украины - экс-нардеп об угрозе "Талибана" Победа талибов может кардинально изменить мировой баланс, считает Андрей Тетерук

18:19, Сегодня

Захват власти в Афганистане группировкой "Талибан" в долгосрочной перспективе может иметь негативные последствия для Украины.

Такое мнение высказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" экс-нардеп Андрей Тетерук.

"В краткосрочной перспективе для Украины ничего не изменится - как была Россия основной внешней угрозой, так и остается. Но в долгосрочной перспективе основание террористической организацией своего государства может вообще кардинально изменить мировой баланс. Теперь мусульманский мир может страдать от влияния "Талибана", который просто будет насаждать повестку дня, связывая свой успех с тем, что они выгнали США, победили Америку. Это может консолидировать все недоразумения, которые существуют в тех организациях, и объединить их, чтобы распространять свое влияние не только в Афганистане, но и на весь мир. Здесь мы можем иметь очень опасные реакции, включая территорию нашей страны. Поэтому здесь для нас всех существует определенная опасность от того развития событий, которое мы сейчас наблюдаем в Афганистане", - рассказал экс-нардеп.

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Напомним, в Афганистане усилилось наступление талибов, когда этим летом войска США и НАТО начали завершать вывод войск из Афганистана.

13 августа "Талибан" захватил два больших афганских города, второй и третий по величине в стране после Кабула - Кандагар и Герат. Днем позже талибы взяли под контроль еще четыре столицы афганских провинций. 14 августа "Талибан" захватил Мазари-Шариф, большой защищенный город на севере Афганистана. Сейчас группировка "Талибан" остановилась на въездах в столицу Афганистана Кабул.

Заместитель главы МИД Евгений Енин в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Россия может использовать ситуацию в Афганистане против Украины.

"Безусловно, ухудшение ситуации в Афганистане может повлечь за собой ухудшение ситуации вообще в регионе Центральной Азии. И поскольку мир достаточно глобализирован, все это повлияет непосредственно и на политику безопасности и миграционной ситуации в Украине. Не будем забывать давно отточенные приемы России и Беларуси, которые уже неоднократно демонстрировали способность ухудшать или влиять негативным образом на политику безопасности или миграционную ситуацию в странах-партнерах, в частности в ЕС", — сказал он.