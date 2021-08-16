Талибы в Афганистане и влияние на Украину — что говорят эксперты и политики Эксперты рассказали, что ждет Афганистан и к чему готовиться Украине

18:38, Сегодня

В Афганистане боевики "Талибана" фактически захватили власть, президент бежал из страны. События привлекли внимание всего мира. Эксперты и политики высказывали свое мнение о происходящем на телеканале "Украина 24".

Обозреватель-международник Иван Яковина заявил, что талибы будут создавать мировой халифат.

"То, что сейчас происходит в Афганистане, вызывает оторопь и ужас как в самой этой стране, так и в Америке, которая не была готова к такому быстрому падению афганского правительства. Под ударами талибов прозападная власть Афганистана разваливается на глазах... Тех, кто останется жить в Афганистане, ждет самый мракобесный режим из всех ныне возможных на планете. Там будут запрещены танцы, музыка, кинотеатры, книги, кроме Корана, телевидение, мобильные телефоны с экранами, школы для девочек, колледжи и вузы для всех, спорт, даже асфальтированные дороги, потому что считается, что они от дьявола, поскольку построены американцами", — сказал он.

Фото: Reuters

Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос считает, что талибы будут стремиться избежать мировой изоляции.

"Они осуществили шаги, чтобы не брать Кабул силой, вести переговоры, создать временное правительство и передоговариваться с ключевыми игроками как в регионе, так и в мире. Для талибов важно, чтобы с них сняли клеймо террористов, и по крайней мере на первом этапе они будут пытаться делать все для того, чтобы избежать изоляции", — рассказал он.

Военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявил, что в Афганистане не происходит ничего нового — страна воевала практически всю свою историю.

"Нужно понимать, что Афганистан — это страна с общинно-племенным, феодальным укладом, страна абсолютно отсталая. Они так и живут — одно племя вытесняет другое, вот что там происходит... Давайте посмотрим новейшую историю, 20, 21 век. Давайте назовем годы, когда конфликта не было. Там постоянно, к сожалению, страну лихорадит", — объяснил он.

Фото: Reuters

Много обсуждений касалось того, затронет ли происходящее в Афганистане Украину. В частности, эксперт по госбезопасности, генерал-майор СБУ Василий Вовк считает, что Украина должна быть настороже.

"На сегодня в плане обеспечения безопасности Украины СБУ — а такие возможности у нее есть — должна поднять всех не то чтобы по тревоге, но до высшего уровня именно с этой стороны. Конечно, мы не сегодня получим отголоски, но через месяц-два можем иметь тут их представителей. У них сейчас эйфория от победы, нужно иметь это в виду", — заявил он.

Дипломат Маркиян Лубкивский рассказал, что нужно сделать Украине, чтобы избежать влияния событий в Афганистане.

"Мы должны исключить такие вещи у нас в Украине. Поэтому я бы рекомендовал СНБО, который возглавляет глава государства, провести в ближайшее время специальное, возможно, закрытое заседание с участием всех силовых ведомств, прежде всего Службы внешней разведки, Службы безопасности, Министерства внутренних дел и обсудить риски, которые, вероятно, существуют для Украины. Я верю, что таких рисков немного, но мы должны действовать на опережение", — сказал он.

Фото: Reuters

Также Лубкивский отметил, что "талибан" является угрозой, в том числе и для России, несмотря на то, что Кремль ведет диалог с талибами.

"Я не хочу быть каким-то злым пророком и прогнозировать моменты, связанные с террористическими атаками в Российской Федерации, но я думаю, что "Талибан" не является подконтрольным России. Это организация, которая действует по правилам - кто платит, тот и заказывает музыку", - заявил Лубкивский.

Заместитель главы МИД Евгений Енин считает, что Россия может использовать ситуацию в Афганистане против Украины.

"Не будем забывать давно отточенные приемы России и Беларуси, которые уже неоднократно демонстрировали способность ухудшать или влиять негативным образом на политику безопасности или миграционную ситуацию в странах-партнерах, в частности в ЕС", — сказал он.

Экс-нардеп Андрей Тетерук заявил, что захват власти в Афганистане группировкой "Талибан" в долгосрочной перспективе может иметь негативные последствия для Украины.

"Основание террористической организацией своего государства может вообще кардинально изменить мировой баланс. Теперь мусульманский мир может страдать от влияния "Талибана", который просто будет насаждать повестку дня, связывая свой успех с тем, что они выгнали США, победили Америку", — сказал он.

Добавим, что Украина вывезла из Афганистана 79 человек, из которых 8 украинцев, остальные — граждане других стран: Нидерланды, Хорватия, Беларусь и сам Афганистан. На данный момент по данным МИД, в эвакуации из Афганистана нуждаются 74 гражданина Украины и члены их семей.

Напомним, в Афганистане усилилось наступление талибов, когда этим летом войска США и НАТО начали завершать вывод войск из Афганистана.

13 августа "Талибан" захватил два больших афганских города, второй и третий по величине в стране после Кабула - Кандагар и Герат. Днем позже талибы взяли под контроль еще четыре столицы афганских провинций. 14 августа "Талибан" захватил Мазари-Шариф, большой защищенный город на севере Афганистана.

Сейчас группировка "Талибан" остановилась на въездах в столицу Афганистана Кабул. Между тем толпы афганцев пытаются покинуть страну, они устроили столпотворение в аэропорту Кабула.