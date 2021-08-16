На Востоке будет формироваться "исламский пояс" - нардеп о событиях в Афганистане Ситуация в Афганистане будет "переломным моментом", считает Елена Мошенец

19:01, Сегодня

Захват движением "Талибан" власти в Афганистане может привести к созданию в Азии "исламского пояса", что будет иметь последствия для всего мира.

Об этом в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" рассказала народный депутат от "Слуги народа" Елена Мошенец.

"Ситуация в Афганистане будет определенным переломным моментом, она уже есть. Это определенный лакмус насчет того, как дальше будет развиваться мировое сообщество. По моему мнению, к сожалению, возможны такие тренды, которые будут свидетельствовать о том, что Талибан будет себя углублять, будет адаптироваться к современным условиям, и будет формироваться так называемый "исламский пояс" на Востоке. Это очень важный момент, потому что мы знаем, что по религиозным признакам эта власть имеет определенную специфику, которая отличается от западного мира", - сказала Мошенец.

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Напомним, в Афганистане усилилось наступление талибов, когда этим летом войска США и НАТО начали завершать вывод войск из Афганистана.

13 августа "Талибан" захватил два больших афганских города, второй и третий по величине в стране после Кабула - Кандагар и Герат. Днем позже талибы взяли под контроль еще четыре столицы афганских провинций. 14 августа "Талибан" захватил Мазари-Шариф, большой защищенный город на севере Афганистана. Сейчас группировка "Талибан" остановилась на въездах в столицу Афганистана Кабул.

Заместитель главы МИД Евгений Енин в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Россия может использовать ситуацию в Афганистане против Украины.

"Безусловно, ухудшение ситуации в Афганистане может повлечь за собой ухудшение ситуации вообще в регионе Центральной Азии. И поскольку мир достаточно глобализирован, все это повлияет непосредственно и на политику безопасности и миграционной ситуации в Украине. Не будем забывать давно отточенные приемы России и Беларуси, которые уже неоднократно демонстрировали способность ухудшать или влиять негативным образом на политику безопасности или миграционную ситуацию в странах-партнерах, в частности в ЕС", — сказал он.