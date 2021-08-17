Талибы заблокировали украинцев в Афганистане: дипломат сказал, что делать Украине Валерий Чалый рассказал, как уладить ситуацию с украинскими контрактниками

16:39, Сегодня

Талибы в Афганистане заблокировали на военной базе 12 украинцев. Там наши соотечественники работали по частному военному контракту. По сообщениям СМИ, там также есть грузины, болгары и румыны. Что должна в такой ситуации делать Украина, рассказал дипломат, экс-посол Украины в США Валерий Чалый в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24".

"Не лишне было бы сейчас переговорить на уровне МИД с коллегами из Германии и США, как минимум. Почему — потому что у них есть возможность. Самолет Бундесвера сел и контролирует ситуацию в Кабуле. Американцы тоже направляют сейчас какие-то силы, чтобы обеспечить эвакуацию. Нужно пообщаться с партнерами, и это может быть совместная операция по эвакуации", — сказал он.

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Также Чалый рассказал, повлияет ли ситуация в Афганистане на встречу президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом.

"Я не думаю, что есть какая-то угроза или перенос сроков. Конечно, когда происходят такие вещи, они требуют внимания тех же США, но я знаю по практике, что это не влияет на другие важные направления взаимодействия. Не может быть повода для сокращения формата встречи и так далее. Это не те события, которые могут помешать запланированному визиту президента Украины", — сказал он.

Напомним, в Афганистане усилилось наступление талибов, когда этим летом войска США и НАТО начали завершать вывод войск из Афганистана.

13 августа "Талибан" захватил два больших афганских города, второй и третий по величине в стране после Кабула - Кандагар и Герат. Днем позже талибы взяли под контроль еще четыре столицы афганских провинций. 14 августа "Талибан" захватил Мазари-Шариф, большой защищенный город на севере Афганистана. В воскресенье, 15 августа, талибы заняли Кабул и в результате захватили власть по всей стране.

Добавим, что Украина вывезла из Афганистана 79 человек, из которых 8 украинцев, остальные — граждане других стран: Нидерланды, Хорватия, Беларусь и сам Афганистан. На данный момент, по данным МИД, в эвакуации из Афганистана нуждаются 74 гражданина Украины и члены их семей.