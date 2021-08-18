Россия создает дефицит газа в Европе, чтобы запустить "Северный поток-2" - экс-министр В газпромовских хранилищах Европы на сегодня наименьшие запасы

16:21, Сегодня

Для ускорения сертификации газопровода "Северный поток-2", без которой невозможна его работа, Россия сознательно не закачивает газ в европейские хранилища, чтобы потом манипулировать на дефиците газа. Об этом в эфире программы "Сегодня День" на канале "Украина 24" рассказал экс-министр энергетики Алексей Оржель, отвечая на вопрос, что является точкой невозврата, после которой остановить работу газопровода будет нельзя.

"Я бы связывал точку невозврата не только с административными процедурами, сертификацией и другими элементами, но и с дефицитом газа на рынке Европы. Мы все знаем, что "Газпром" не насыщает европейский рынок, и делает это с такой целью, чтобы в первых числах октября говорить, что "Северный поток-2" должен обеспечить как раз энергетическую безопасность и поставку газа, и тогда сертификация будет проходить проще", - сказал эксперт.

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Оржель обратил внимание на то, что именно в газпромовских хранилищах в Европе меньше всего газа на данный момент.

"Сейчас наименьшие запасы как раз в газохранилищах Европы, которыми оперирует "Газпром". Думаю, этот вариант и разрабатывается в России и будет реализован", - сказал Оржель.

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Напомним, США и Германия официально согласовали завершение строительства "Северного потока-2". Они отметили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года. Германия обязуется использовать все средства влияния, чтобы сделать возможным продление соглашения с Россией о транзите газа через Украину до 10 лет. Кроме того, Германия продолжит продвигать энергетические проекты с Украиной, особенно в области возобновляемых источников энергии и энергоэффективности.

Ранее экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко в эфире "Украина 24" заявил, что президент России Владимир Путин поднимает цены на газ для Запада и уже заключает фьючерсные контракта на газ из "Северного потока-2". "Путин уже считает, что "Северный поток-2" работает, и они на Московской бирже торгуют объемами, и этот газ уже законтрактовывается европейцами. И там цена примерно вдвое меньше, чем сейчас. Он играет с ними в кошки-мышки, он уже сейчас использует пока не как оружие, чтобы бить по европейцам, он больше бьет по нам, но потом точно так же сможет играть с Европой, бить по Европе", - сказал Гриценко.