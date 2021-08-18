Байдену грозит импичмент из-за ситуации в Афганистане - политолог Против президента США настроены не только республиканцы, но и часть демократов, отметил Дмитрий Спивак

21:08, Сегодня

Президенту США Джо Байдену грозит импичмент в связи с ситуацией в Афганистане, где движение "Талибан" воспользовалось выводом американских войск, чтобы захватить власть.

Такое мнение в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" высказал политолог Дмитрий Спивак. По его словам, Байдена на фоне проблем с Афганистаном не слишком волнуют предстоящие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Насколько удастся договориться России, Китаю и руководству талибов, мы увидим в ближайший месяц. Если талибы поведут себя более лояльно, думаю, что их могут даже признать как законную власть. Байдену в связи с этим решением в Соединенных Штатах, к сожалению, вообще не до приезда Зеленского. Там ему грозит начало процедуры импичмента. Там колоссальные внутренние противоречия, там активизировались республиканцы, уже намечается раскол внутри демократов. Представляете, два события подряд, Байден пришел к власти – "Северный поток-2" разрешил, с Путиным о чем-то договорился, из Афганистана вышел, продали Афганистан. А тут Зеленский куда-то летит. Где Украина сейчас?" – заявил политолог.

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Напомним, летом войска НАТО и США начали последнюю фазу вывода войск из Афганистана, после чего в стране усилилось наступление талибов. Движение "Талибан" 13 августа захватило Герат и Кандагар - два крупнейших афганских города после столицы Кабула. 14 августа армия талибов захватила центры еще четырех афганских провинций. После этого был взят под контроль Кабул.

После захвата талибами столицы Афганистана Кабула, бывший президент США Дональд Трамп призвал своего преемника Джо Байдена к отставке. "Байдену настало время с позором уйти из-за того, что он допустил в Афганистане", - цитирует слова Трампа DW.

Трамп уже неоднократно критиковал планы Байдена, касающиеся вывода войск США из Афганистана, утверждая, что он осуществил бы вывод войск "совсем иначе и гораздо успешнее".

При администрации Трампа США в 2018 году начали прямые переговоры с талибами в столице Катара Дохе. В феврале 2020 года стороны заключили соглашение о сроках вывода американских войск из Афганистана. Вывод войск неоднократно откладывался и начался лишь при Джо Байдене в мае текущего года.