Это только слова — политолог о заявлении Лукашенко насчет российской армии в Беларуси Политолог Ольга Харламова считает, что громкие заявления Лукашенко не будут иметь последствий

16:04, Сегодня

Заявления самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что на территории страны может разместиться армия России, не повлекут реальных последствий — об этом в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" сообщила белорусский политолог Ольга Харламова.

"На сегодня слова о российской армии — это только слова. На сегодня проводятся учения с очень небольшим присутствием российских солдат. И я практически уверена, что по окончанию этих учений, как было два года назад, российская армия покинет Республику Беларусь. Можно привести бесконечное количество примеров, когда Александр Лукашенко говорил очень громкие, резкие заявления, за которыми не следовало ничего. И это заявление, что на территории Беларуси может быть размещена вся российская армия, я уверена, — это из такой категории", — сказала она.

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По словам политолога, белорусские власти и сами побаиваются России.

"Для белорусской власти на сегодняшний день главной ценностью является сама власть. И они делают все возможное, чтобы эту власть сохранить. И угрозу со стороны Российской Федерации они считывают и понимают", — сказала она.

Ранее Александр Лукашенко заявлял, что допускает ввод в Беларусь российских вооруженных сил, но только в случае угрозы безопасности и крайней необходимости.

Аналитик Белорусского института стратегических исследований Вадим Можейко заявлял, что Лукашенко против ввода российских войск на территорию Беларуси.

"Лукашенко всегда понимал и, я думаю, по-прежнему понимает, что если на территорию Беларуси массово зайдут российские войска, и не просто один раз на учения, а более-менее постоянно, то в первую очередь это будет угрожать власти самого Лукашенко. Потому что тогда де-факто территорию Беларуси будет контролировать российская армия, а власть Лукашенко будет достаточно номинальной", — сказал он.

Совместные стратегические учения России и Беларуси "Запад-2021" должны состояться на полигонах двух стран с 10 по 16 сентября. В Беларусь уже прибыли эшелоны с российскими военнослужащими и техникой.