Больше всего напуган Путин — Саакашвили о событиях в Афганистане Михаил Саакашвили объяснил, почему России стоит опасаться талибов

10:24, Сегодня

Из-за событий в Афганистане, где власть захватили талибы, больше всего напуган президент России Владимир Путин — об этом заявил экс-президент Грузии, глава исполкома Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили в программе "Народ против" на телеканале "Украина 24".

"Что касается талибов, мне кажется, что сейчас больше всех напуган Путин, потому что талибы точно не остановятся на Афганистане. Это наднациональное идеологическое движение. В Средней Азии есть целый ряд режимов, которые очень слабые – Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан, части Казахстана. И когда ты имеешь дело с идеологическим движением, которое проповедует справедливость... Думаю, Россия сейчас получит на своих южных рубежах такую головоломку, ведь у России внутренняя ситуация тоже не ахти", — сказал он.

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По словам Саакашвили, Украине стоит воспользоваться ситуацией, которая разворачивается из-за Афганистана.

"Поэтому, мне кажется, больше всего сейчас не американцы должны волноваться, а волнуется реально Путин, видно, что они напуганы. Они там какие-то звуки издают, пытаются договориться с Талибаном. Но с Талибаном договориться невозможно, потому что они одинаково ненавидят всех иностранцев: им что американец, что китаец, что россиянин – все одно. Мы сейчас видим начало сериала больших геополитических потрясений, которые обязательно возникнут, и нам надо это использовать", — сказал он.

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Напомним, летом 2021 года войска НАТО и США начали окончательный вывод войск из Афганистана. Этим воспользовалось движение "Талибан", которое усилило наступление на страну.

13 августа Талибан захватил два больших афганских города, второй и третий по величине в стране после Кабула - Кандагар и Герат. Днем позже талибы взяли под контроль центры еще четырех афганских провинций. 14 августа Талибан захватил Мазари-Шариф, большой защищенный город на севере Афганистана. В воскресенье, 15 августа, талибы заняли Кабул и в результате захватили власть по всей стране.

В МИД Украины ранее сообщили, что власти прилагают все усилия, чтобы украинцы смогли покинуть Афганистан. "Это сверхсложная задача, потому что весь аэропорт на несколько сотен метров окружен людьми, мимо которых протиснуться фактически невозможно. Ни о каком открытии ворот речь не идет. Время от времени представители военных властей пытаются оттолкнуть толпу от забора. И в это время происходит физическая переправка людей на территорию аэропорта", — рассказал заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.