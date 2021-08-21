Меркель послушно выполняет волю Путина – Пионтковский о переговорах в Москве Канцлер Германии портит себе биографию участием в путинских проектах, отметил политолог

17:19, Сегодня

Канцлер Германии Ангела Меркель помогает президенту России Владимиру Путину заставить Украину выполнять Минские соглашения в трактовке Кремля.

Такое мнение в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" высказал российский политолог Андрей Пионтковский, комментируя переговоры Путина и Меркель в Москве.

"Меркель послушно выполняет волю Путина, высказанную им в заключительной части пресс-конференции: приезжайте и заставьте их подчиниться моей воле и выполнить Минские соглашения в моей интерпретации – то есть признать в украинском правовом поле российский военно-террористический плацдарм ОРДЛО. Это, собственно, та линия, которую сформулировал четко глава МИД России Лавров, когда он сказал: мы не позволим Зеленскому соскочить с крючка Минских соглашений, пусть он извивается на нем как можно дольше. Вот она и едет убеждать Зеленского извиваться на этом крючке как можно дольше", - заявил Пионтковский.

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По словам политолога, Меркель в конце своей политической биографии "портит представление о себе таким суетливым участием в путинских проектах".

"Посмотрите даже поведенчески, как она вчера вела себя. Это бесконечное mein liebe Vladimir (мой дорогой Владимир – ред.). Она вскочила при появлении Лаврова, чтобы сделать ему почтительный книксен. Я удивлен. Это та Меркель, которая еще год назад противостояла Путину очень резко в деле Навального. Какие аргументы нашла Москва, чтобы заставить Меркель вести себя так угоднически по отношению к ней?" – отметил российский эксперт.

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Напомним, что 20 августа в Москве состоялись переговоры президента России Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель. Стороны обсудили, в частности, запуск российского газопровода "Северный поток-2", перспективы продолжения транзита газа через Украину, а также урегулирование конфликта на Донбассе.

После визита в Москву Ангела Меркель 22 августа посетит Киев и встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Российский политик Леонид Гозман в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Ангела Меркель после визита в Москву привезет Владимиру Зеленскому тайное послание от Владимира Путина.

"Скорее всего, она приедет с каким-то тайным посланием Путина Зеленскому. Можно ли это будет назвать ультиматумом – я не знаю. В общем, какую-то информацию она привезет. Это в любом случае полезно. Потому что необязательно же принимать ультиматум, если это будет именно он. Но знать, чего от тебя хотят противники, надо, полезно", - сказал российский политик.