Меркель поставила красную линию перед Путиным — журналист Иван Яковина прокомментировал встречу лидеров Германии и России в Москве

22:07, Сегодня

Визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Москву и ее встречу с президентом РФ Владимиром Путиным прокомментировал журналист Иван Яковина в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24".

"Это был последний визит Меркель в качестве канцлера. Через месяц в Германии будут всеобщие выборы, после чего она уйдет на пенсию. Кстати, на пенсии она будет получать около 15 тысяч евро. Ее визит в Москву стоит считать подводящим черту под суперважным периодом российско-немецких отношений. Я бы тут отметил несколько символических моментов, на какой ноте заканчиваются эти отношения", — сказал он.

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Журналист рассказал, какую "красную линию" для Москвы поставила Германия.

"Важно отметить, что она приехала в Москву в годовщину отравления Алексея Навального. Я уверен, что это неслучайно было. Меркель на встрече с Путиным несколько раз требовала освободить Навального, который для нее стал не чужим, потому что это именно Меркель фактически спасла его от смерти. Она дала понять Путину, что если в тюрьме его убьют, то это станет красной чертой для России, и ее отношения с Западом будут прекращены. Она, думаю, также сказала Путину, что никакого признания российских выборов в Госдуму не будет, поскольку эти выборы будут проходить в том числе и на территории Украины – в Крыму и на Донбассе. Я думаю, эти выборы вообще никто не признает, даже Лукашенко", — сказал он.

Напомним, Алексей Навальный 17 января 2021 года вернулся в Россию из Германии, где он проходил курс лечения после отравления ядом "Новичок". После прибытия его задержали в аэропорту "Шереметьево".

Федеральная служба исполнения наказаний заявила, что он нарушил режим по делу "Ив Роше", в соответствии с которым он должен был два раза в месяц являться на регистрацию в органы ФСИН.

Городской суд Москвы на заседании 2 февраля объявил решение по делу Алексея Навального - 2,5 года заключения и штраф 500 тысяч рублей (6600 долларов - ред.).