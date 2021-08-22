Запад хочет вбить клин между двумя диктаторами — журналист о Путине и Лукашенко Иван Яковина рассказал, что Меркель сказала Путину насчет Лукашенко

22:45, Сегодня

Канцлер Германии Ангела Меркель дала понять президент РФ Владимиру Путину во время ее визита в Москву, что его поддержка самопровозглашенного главы Беларуси Александра Лукашенко дорого обойдется России — об этом рассказал журналист Иван Яковина в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24".

"Отношения с Беларусью – думаю, это была еще одна тема разговора Путина и Меркель. Потому что Запад сейчас все настойчивее дает понять Путину, что с Лукашенко никто больше говорить не будет и что отношения с Западом Лукашенко уже полностью похоронил, и Запад будет добиваться его отставки с помощью санкций", — сказал он.

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По мнению Яковины, Запад хочет рассорить двух диктаторов.

"Думаю, Меркель попыталась объяснить Путину, что его поддержка белорусского диктатора, во-первых, не имеет смысла, его все равно скинут, а во-вторых, такая поддержка будет дорого стоить самой России. Отметим, что Запад сейчас принимает санкции второго порядка, которые будут бить уже не по самой Беларуси, а по тем странам, которые оказывают Беларуси поддержку, то есть главным образом по России. Путин с точки зрения Запада и Меркель должен усомниться, что его поддержка Лукашенко любой ценой вообще правильная и продуктивная. Западу, по сути дела, нужно вбить клин между двумя диктаторами, Меркель постаралась сделать именно это", — сказал он.

Напомним, что 20 августа в Москве состоялись переговоры президента России Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель. Стороны обсудили, в частности, запуск российского газопровода "Северный поток-2", перспективы продолжения транзита газа через Украину, а также урегулирование конфликта на Донбассе.

После визита в Москву Ангела Меркель 22 августа посетила Киев и встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Российский политик Леонид Гозман в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Ангела Меркель после визита в Москву привезет Владимиру Зеленскому тайное послание от Владимира Путина.

"Скорее всего, она приедет с каким-то тайным посланием Путина Зеленскому. Можно ли это будет назвать ультиматумом – я не знаю. В общем, какую-то информацию она привезет. Это в любом случае полезно. Потому что необязательно же принимать ультиматум, если это будет именно он. Но знать, чего от тебя хотят противники, надо, полезно", — сказал российский политик.