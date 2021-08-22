23:20, Сегодня

Канцлер Германии Ангела Меркель во время своего визита в Москву делала все возможное, чтобы уладить вопрос "Северного потока-2" — об этом рассказал журналист Иван Яковина в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24".

"Очень важная тема для обсуждения Меркель и Путиным в Москве – "Северный поток-2". Тут огромное количество возможностей для торговли, потому что этот газопровод нужен и россиянам, и немцам. Но для Германии в данном вопросе ситуация немного лучше, потому что для нее это лишь коммерческий проект, а для Путина – это геополитическая дубинка.

Меркель на встрече в Москве делала все возможное, чтобы газ, с одной стороны, по этой трубе шел, а с другой стороны, чтобы Путин не мог этой трубой размахивать и угрожать соседним странам, в частности, Украине. Насколько я помню, Меркель даже потребовала от Путина, чтобы он продолжил поставки газа через украинскую ГТС и после 2024 года, когда заканчивается соответствующий контракт", — сказал он.