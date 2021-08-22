Меркель и Путин ни о чем не смогли договориться — журналист о войне на Донбассе Иван Яковина рассказал, когда будет возможен прогресс по Донбассу

23:37, Вчера

Канцлер Германии Ангела Меркель признала, что в переговорах по Донбассу наступил застой — об этом заявил журналист Иван Яковина в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24".

"Меркель констатировала, что в переговорном процессе по Донбассу наступил застой, и не сказала, каким образом этот застой можно снять, как реабилитировать, возобновить эти переговоры. Думаю, это в принципе невозможно, поскольку пока Путин остается президентом России, никакого прогресса в этом смысле не будет. Потому что единственная цель Путина – полное уничтожение Украины. Пока он остается президентом, никакого мира на Донбассе быть не может. На итоговой пресс-конференции было видно, что Меркель и Путин по Донбассу ни о чем не смогли договориться", — сказал он.

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Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель 22 августа прибыла Киев и встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Российский политик Леонид Гозман в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Ангела Меркель после визита в Москву привезет Владимиру Зеленскому тайное послание от Владимира Путина.

"Скорее всего, она приедет с каким-то тайным посланием Путина Зеленскому. Можно ли это будет назвать ультиматумом – я не знаю. В общем, какую-то информацию она привезет. Это в любом случае полезно. Потому что необязательно же принимать ультиматум, если это будет именно он. Но знать, чего от тебя хотят противники, надо, полезно", — сказал российский политик.