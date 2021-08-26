Риски есть — эксперт об экспансии "Талибана" за пределы Афганистана Юрий Пойта рассказал о самом безопасном месте в Афганистане

16:40, Сегодня

На территории Афганистана, в котором власть захватили талибы, остается около 90 украинцев. Есть ли для них какое-то безопасное место, рассказал руководитель секции Азиатско-Тихоокеанского региона New Geopolitics Research Network Юрий Пойта в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24".

"Я думаю, аэропорт — это место, где уровень безопасности наибольший. Аэропорт и места сосредоточения посольств и дипломатических представительств на территории Кабула. Мы знаем, что Афганистан остается в состоянии нестабильности, в частности, военного характера. На данный момент "Талибан" еще не сумел монополизировать использование силы. В составе "Талибана" есть много разных группировок, и пока "Талибан" не смог сформулировать вертикальную систему управления этими силовыми средствами. Поэтому аэропорт — самое безопасное место, потому что он охраняется силами коалиции, и меры безопасности там беспрецедентные, если можно так сказать в отношении этой страны", — сказал он.

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Пойта ответил на вопрос, будет ли "Талибан" расширяться за пределы Афганистана.

"Самый большой вопрос, который остается актуальным для стран Центральной Азии, для стран, которые непосредственно граничат — будет ли "Талибан" проводить внешнюю экспансию, прежде всего военную, переброску боевиков, создание не только эмирата, а и халифата на территории стран Центральной Азии. На данный момент ответить на этот вопрос сложно, потому что "Талибан" не заявляет официально о намерениях проведения такой экспансии, но риски есть. Даже больше не переброски боевиков, а распространения радикальной идеологии, потому что в странах Центральной Азии значительная часть населения может быть впечатлена этой идеологией и присоединиться к террористическим группировкам", — сказал он.

Эксперт добавил, что провинция Панджер, которая единственная пока сопротивляется талибам, скорее всего, будет сдаваться "Талибану", потому что у него нет поддержки внешних игроков, а также нет пограничного выхода к соседним странам. Он считает, что это вопрос времени.

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Добавим, спикер МИД Олег Николенко сообщил, что МИД и посольство Украины в Таджикистане работают над возможными способами эвакуации украинцев из Афганистана, в частности, с привлечением логистических возможностей западных партнеров. В приоритете эвакуация украинцев, но не исключается и вероятность эвакуации иностранцев, если для этого будут возможности.

Летом 2021 года войска НАТО и США начали окончательный вывод войск из Афганистана. Этим воспользовалось движение "Талибан", которое усилило наступление на страну. После 14 августа армия талибов захватила столицу страны Кабул. Захват власти талибами спровоцировал панику в стране, люди, которые сотрудничали с властями США, пытаются покинуть Афганистан любой ценой. США и ряд европейских стран эвакуируют своих граждан и граждан других государств, в том числе и Афганистана.