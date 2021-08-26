Теракты в аэропорту Кабула могут сорвать соглашение между США и Талибаном — эксперт Эксперт по безопасности рассказал, какие последствия могут иметь взрывы в Афганистане

19:41, Сегодня

Взрывы в аэропорту Кабула, которые произошли 26 августа, могут сорвать соглашение между США и движением "Талибан", заключенное в феврале 2020 года, о том, что на территории Афганистана не появятся враждебные США силы. Об этом в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" заявил эксперт по безопасности Алексей Ижак.

"Похоже на то, что это ИГИЛ, потому что Талибану это невыгодно, они хотят международного признания, и это сейчас играет против них, если только они не хотят остановить эвакуацию до конца августа. Если это все-таки ИГИЛ, то Талибан, думаю, разрешит выехать еще нескольким сотням тысяч человек, уже под международным давлением. Сейчас, за две недели, вывезено уже 100 тыс. человек. Есть надежда, что вывезут еще после окончания дедлайна (31 августа – ред.). Сейчас если там есть украинцы вне аэропорта, это может быть проблематичным", — отметил эксперт.

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Эксперт отметил, что предупредить такое ЧП сложно.

"Предупредить такой теракт – сложное дело, потому что американские войска и войска союзников контролируют только аэропорт, они более-менее договорились, что людям можно добраться до аэропорта. Но уровень разведки очень высок, они знали об угрозах со стороны ИГИЛ не за несколько часов, а еще с утра. Важно, что это нарушает договор, заключенный США и Талибаном в феврале 2020 года о том, что Талибан не будет предоставлять территорию для враждебных США сил. Если это происходит – возможно, появляется третья сила, которая пытается сорвать соглашение", — добавил Ижак.

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Напомним, возле аэропорта Кабула 26 августа произошел взрыв, подорвался смертник. Информацию подтвердил представитель Пентагона Джон Кирби. По меньшей мере 13 человек погибли, среди погибших есть дети. Также есть информация о десятках раненых.

Позже стало известно о втором взрыве. По словам американских чиновников, по меньшей мере трое военных США получили ранения.

Летом 2021 года войска НАТО и США начали окончательный вывод войск из Афганистана. Этим воспользовалось движение "Талибан", которое усилило наступление на страну. После 14 августа армия талибов захватила столицу страны Кабул. Захват власти талибами спровоцировал панику в стране, люди, которые сотрудничали с властями США, пытаются покинуть Афганистан любой ценой. США и ряд европейских стран эвакуируют своих граждан и граждан других государств, в том числе и Афганистана.