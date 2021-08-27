У Украины завышенные ожидания — политолог о визите Зеленского в США Алексей Якубин заявил, что США хотят отдать вопрос Украины Европе

16:57, Сегодня

О партнерстве Украины и США после поездки президента Владимира Зеленского в Вашингтон рассказал в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" политолог Алексей Якубин.

"Я думаю, что у нас завышенные ожидания от привлечения Соединенных Штатов Америки во многие процессы. Неоднократно от политического руководства Украины звучали предложения, чтобы США присоединились к Нормандскому формату, Крымской платформе и так далее. А США сейчас находятся в такой ситуации, когда они, наоборот, уменьшают свою вовлеченность в процессы в мире. Уже говорилось, что они идут из Афганистана. В планах у них - уйти из Ирака", — сказал он.

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По словам эксперта, США хотят передать вопрос Украины другой стране.

"Когда-то был американский социолог Рэндалл Коллинз, он это называл "перенапряжение империи". Вот они сейчас находятся в этом состоянии, они хотят больше ресурсов бросить на внутренние проблемы. И когда со стороны Киева есть желание больше привлекать Штаты, то у Штатов есть обратная тенденция. Штаты скорее готовы передать вопрос Украины своему партнеру в Европе — это Германия", — сказал он.

Напомним, Владимир Зеленский должен встретиться с Джо Байденом в Вашингтоне 31 августа. Он не ограничится беседой со своим американским коллегой, а проведет ряд встреч в других городах Америки.

Ранее руководитель окружного отделения Республиканской партии в штате Нью-Йорк Борис Пинкус заявил, что Владимир Зеленский должен требовать у Байдена две вещи: организации ПДЧ в НАТО и категорического отказа от плана Штайнмайера.

"Я уверен, Зеленский может отстаивать национальные интересы Украины. Сейчас его визит в Америку настолько важен и необходим, что я уверен, Зеленский сможет со своей командой настоять на своем. Это очень важно. Байден ищет баллы на фоне падения его рейтинга, которые поднимут его рейтинг. Зеленский не должен отступать ни на йоту", — сказал он.