Эксперт о взрывах в Афганистане: террористическая угроза ИГИЛ будет расти Талибы выпустили боевиков ИГИЛ из тюрем

19:29, Сегодня

После захвата власти в Афганистане движением "Талибан" в стране будет расти террористическая угроза со стороны ИГИЛ.

Об этом в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" рассказал старший научный сотрудник Национального института стратегических исследований Николай Замикула, комментируя теракты в Кабуле 26 августа.

"ИГИЛ никуда из Афганистана не исчезал. Отношения ИГИЛ с талибами враждебные. Уже несколько лет эти организации воюют, не воспринимают друг друга. У них есть идейные, религиозные разногласия. То есть они противники. Это не значит, что нам талибы должны быть более симпатичны, чем ИГИЛ. Здесь, по сути, воюют два фундаменталистских зла", - рассказал эксперт.

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Как отметил Замикула, уже давно велись разговоры, что "в результате успехов талибов по захвату государства потенциал к совершению терактов у ИГИЛ будет увеличиваться".

"Талибы открывали тюрьмы, оттуда бежали все удерживаемые, боевики ИГИЛ тоже. Да и вообще, имеющийся вакуум безопасности и стабильности в государстве из-за захвата власти обычно положительно влияет на потенциал террористических группировок Исламского государства", - пояснил он.

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Напомним, в Афганистане возле аэропорта Кабула 26 августа прогремели два взрыва, которые унесли более 100 жизней - 90 афганцев и 13 американских военных.

Смертник подорвал себя в толпе возле пропускного пункта в аэропорту, который контролировали солдаты США и Великобритании. Кроме того, возле отеля взорвалась заминированная машина.

Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ.

В США объявили пятидневный траур по погибшим в Кабуле.

"Мы не простим, не забудем, найдем вас и заставим заплатить", — прокомментировал трагедию президент США Джо Байден.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский поручил как можно скорее эвакуировать украинцев из Афганистана.