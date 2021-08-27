Американцы в шоке: политик из США о реакции на теракты в Афганистане Трагедия в Афганистане может иметь продолжение, считает американский политик Борис Пинкус

20:09, Сегодня

После терактов в аэропорту Кабула, которые унесли более 100 жизней, политическая элита США возмущена и требует провести слушания в Конгрессе по ситуации в Афганистане.

Об этом в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" рассказал руководитель окружного отделения Республиканской партии по 45 округу Ассамблеи штата Нью-Йорк Борис Пинкус.

"Политическая элита в Америке бурлит. Обе партии в Конгрессе сегодня в шоке от того, что происходит в Афганистане. Тем более, что эта трагедия, которая имело место в Афганистане, может иметь продолжение, на то есть много оснований. Поэтому сегодня решается, как быть дальше? Сегодня нет времени заниматься анализом, это будет сделано в ближайшем будущем. Остро стоит вопрос: как вывести американские войска и в то же время не оставить в беде тысячи афганцев, которые в течение 20 лет помогали американцам в Афганистане", - рассказал Пинкус.

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Политик отметил, что у него "нет веры в способность Байдена принять правильные меры".

"Он говорит: мы найдем, добьем, накажем – это все общие слова, которые не имеют под собой веры, оснований. Поэтому сегодня обе партии, а демократы сегодня тоже возмущены, они не могут найти выход, - они призывают срочно к слушаниям в Конгрессе с целью выявления виновных и наказания. В то же время сегодня все силы брошены на то, чтобы как можно скорее вывести войска и тех лиц, которые помогали американцам. Это большая тревога. Трамп заявил, что с "Талибаном" должны быть другие разговоры", - заявил он.

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Напомним, в Афганистане возле аэропорта Кабула 26 августа прогремели два взрыва, которые унесли более 100 жизней - 90 афганцев и 13 американских военных.

Смертник подорвал себя в толпе возле пропускного пункта в аэропорту, который контролировали солдаты США и Великобритании. Кроме того, возле отеля взорвалась заминированная машина.

Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ.

В США объявили пятидневный траур по погибшим в Кабуле.

"Мы не простим, не забудем, найдем вас и заставим заплатить", — прокомментировал трагедию президент США Джо Байден.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский поручил как можно скорее эвакуировать украинцев из Афганистана.