Россия превратилась в авторитарное государство — Кулеба о правах человека Дмитрий Кулеба рассказал, почему Россия представляет угрозу

15:00, Сегодня

О том, какова ситуация в России относительно свободы и прав человека, рассказал в программе "Большая Пятница" на телеканале "Украина 24" глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Нет там свободы и прав человека. Россия благополучно превратилась в авторитарное государство. Россия отказалась, по сути, от обязательства выполнять решения ЕСПЧ. Такая Россия, безусловно, представляет угрозу для Украины. Мы бы хотели, чтобы Россия была демократическим государством. Но думаю, что прежде всего этого должны хотеть российские граждане. Судьба российского государства находится в их руках", — сказал он.

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Кулеба пожелал россиянам, чтобы их уважала власть.

"Власть всегда делает то, что граждане позволяют ей делать. Я знаю это и как гражданин, и как представитель власти. То, что в Украине мы живем в свободном государстве, где к людям относятся с уважением — это наше достижение, достижение народа. Я желаю россиянам достичь этого так же — чтобы их уважали", — сказал он.

Ранее Кулеба заявил, что Украина разочарована заявлением президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что страна якобы не готова к членству в Европейском Союзе.

"Мы разочарованы такими заявлениями и считаем их неуместными, особенно в контексте того, что она была гостем в Украине, где ее принимали очень искренне и наилучшим образом. Мы доказали свою позицию, оценку в МИД Эстонии, к послу Эстонии в Украине. Считаем, что такие вещи не должны звучать от друзей и партнеров. А Эстония и Украина - безусловно, друзья и партнеры ", - заявил министр.