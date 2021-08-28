Встречу Байдена с Зеленским лучше отложить — журналист о ситуации в Афганистане Иван Яковина рассказал, что предпринимают в Белом Доме после взрывов в Кабуле

16:53, Сегодня

Теракты в Афганистане стали жестоким ударом по рейтингу президента США Джо Байдена — об этом заявил журналист Иван Яковина в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24".

"20 лет американцы присутствовали в Афганистане, и теракты 26 августа – это завершение всей истории, и окончание американского присутствия может закончиться плохо не только для американцев, но и для всей западной цивилизации. По последним данным, 13 американских военных погибли, это стало чудовищным ударом по Байдену, который до последнего надеялся, что у него получится провести эвакуацию без потерь. Теперь Белый дом принял решение не рисковать далее, и эвакуацию сворачивают ввиду ее крайней опасности. Теперь оттуда будут вывозить только американских дипломатов и военных, а также особо ценных афганцев, типа министров. Всем остальным сказали ждать коммерческих рейсов и вылетать самостоятельно. Если бы с самого начала сказали, что "мы увозим только граждан США", то, думаю, всего этого безумия не было бы, когда в аэропорт ринулись десятки тысяч людей, которые не имели никаких оснований и документов на эвакуацию, в результате чего была создана давка и хаос, ставший причиной терактов", — сказал он.

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По мнению Яковины, встречу Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским лучше отложить.

"Рейтинг Байдена из-за этого упал ниже 40%, это антирекорд с начала его правления, американцы ужасно разочарованы, но все равно считают, что уходить из Афганистана надо. В результате этого Байден отложил встречу с премьером Израиля, главного партнера США в регионе, на 1,5 суток. Я допускаю, что и визит Зеленского будет отложен, потому что у Байдена сейчас голова идет кругом, у него на руках самый кровавый кризис с начала его президентства, ему сейчас не до европейских дел. Самому Зеленскому было бы разумно и деликатно попросить о переносе встречи", — сказал он.

Напомним, в Афганистане возле аэропорта Кабула 26 августа прогремели взрывы, которые унесли более 100 жизней - 90 афганцев и 13 американских военных.

Смертник подорвал себя в толпе возле пропускного пункта в аэропорту, который контролировали солдаты США и Великобритании. Кроме того, возле отеля взорвалась заминированная машина. Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ.

В США объявили пятидневный траур по погибшим в Кабуле. "Мы не простим, не забудем, найдем вас и заставим заплатить", — прокомментировал трагедию президент США Джо Байден.