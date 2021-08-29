Эксперт о терактах в Афганистане: задача "Исламского государства" – максимальный хаос Между ИГ и Талибаном идет необъявленная война

16:53, Сегодня

Группировка "Исламское государство" (ИГ) терактами в Афганистане пытается нанести максимальный удар США, а также навязать переговоры движению "Талибан", захватившему власть.

Об этом рассказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" исполнительный директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

"Насколько мы можем судить из сообщений прессы и самих заявлений террористов, эти теракты осуществляют террористы группировки "Исламское государство". Их задача – создать максимальный хаос в стране, с двумя ключевыми моментами. Первый – причинить максимальный урон американцам, то есть продемонстрировать, что именно "Исламское государство", а не Талибан, продолжает воевать с американцами. И второе – это предложить талибам начало переговоров, потому что эти теракты осуществлены с конкретной целью – не допустить того, чтобы Талибан после эвакуации американцев разбирался с "Исламским государством", - рассказал Семиволос.

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Эксперт напомнил, что с 2015 года отношения между этими двумя террористическими группировками напряженные – "по сути, с того времени идет необъявленная война между ними".

"Более того, на фоне войны с "Исламским государством" Талибан неформально сотрудничал с американцами", - добавил он.

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Напомним, в Афганистане возле аэропорта Кабула 26 августа прогремели два взрыва, которые унесли более 100 жизней - 90 афганцев и 13 американских военных.

Смертник подорвал себя в толпе возле пропускного пункта в аэропорту, который контролировали солдаты США и Великобритании. Кроме того, возле отеля взорвалась заминированная машина. Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая группировка ИГ.

В США объявили пятидневный траур по погибшим в Кабуле.

"Мы не простим, не забудем, найдем вас и заставим заплатить", — прокомментировал трагедию президент США Джо Байден.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский поручил как можно скорее эвакуировать украинцев из Афганистана.