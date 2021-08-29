"Украинцы – наши люди": у Тихановской объяснили громкое заявление Лукашенко Самопровозглашенный президент Беларуси пытается сохранить источники дохода, считают в оппозиции

20:00, Вчера

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет о нежелании разрывать контакты с Украиной, чтобы сохранить источники дохода, поскольку Киев остается важным торговым партнером Минска.

Об этом рассказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франтишек Вячорка.

"Я бы не искал какой-либо логики за всем, что сейчас делает и говорит Лукашенко. Он пытается оставаться в повестке дня, генерировать новости, почти каждый день он выступает с какими-то странными заявлениями в отношении Литвы, Польши, Брюсселя, Вашингтона, ну и Украины. И сейчас ему очень важно сохранить какие-то источники дохода. И Украина, которая пока что не присоединилась ко всем европейским санкциям, остается очень важным партнером и покупателем продукции нефтеперерабатывающего комплекса и других отраслей, попавших под санкции. Он запускает такие тестовые заявления и смотрит на реакцию украинского правительства", - сказал Вячорка.

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Напомним, Александр Лукашенко 27 августа заявил, что, "несмотря на позицию украинского руководства, белорусская сторона ведет диалог о том, чтобы не порвать экономические отношения, и думает о развитии сотрудничества", передает пресс-служба президента Беларуси.

"Украинцы - это наши люди. Мы в любых ситуациях будем относиться по-человечески к этим людям, как бы себя там ни позиционировал ваш президент", - заверил Лукашенко.

Ранее экс-министр иностранных дел Павел Климкин в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Украина может поддерживать контакты с самопровозглашенным белорусским президентом Александром Лукашенко в случае, если он поможет ей бороться с российской угрозой, которая идет с территории Беларуси.

"Он (Лукашенко - ред.) сам себя как человека, которому можно подавать руку, уничтожил. Это значит, что мы его должны признавать как президента, если он нам нужен? Нет. Но говорить, если требуется, - да", - подчеркнул бывший глава МИД.