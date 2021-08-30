Вывод войск США из Афганистана: эксперт оценил последствия для России Кремль может усилить влияние в постсоветских странах Центральной Азии

00:02, Сегодня

Россия не сможет оказывать существенное влияние на события в Афганистане даже после вывода оттуда войск США.

Такое мнение в эфире программы "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24" высказал политический эксперт Илия Куса.

"Я не считаю Россию сильным игроком в Афганистане даже сейчас, и даже после ухода США они такими не станут. Максимум, что Россия сейчас получит от ситуации в Афганистане – это возможность усилить свое влияние в странах Центральной Азии как гарант безопасности границ. У них есть военная инфраструктура, базы – это максимум. Узбекистан сам по себе не будет нуждаться в российской помощи, тем более, что за последнее время он поднялся и экономически, и политически. Сегодня они играют в многовекторную политику, это видно. С конца 90-х годов они успели наладить отношения с талибами. Вот у Таджикистана огромная проблема, отношения с "Талибаном" непростые. Кроме того, в рядах "Талибана" воюют таджики из экстремистской группировки "Джаамат ансаруллах", которые были вытеснены из Таджикистана после гражданской войны, и длинная граница, и наплыв беженцев, которых не могут разместить. Тут Россия как раз может предложить свои услуги", - рассказал Куса.

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Напомним, летом 2021 войска НАТО и США начали окончательный вывод войск из Афганистана. Этим воспользовалось движение "Талибан", которое усилило наступление на страну. После 14 августа армия талибов захватила столицу страны Кабул.

Захват власти талибами спровоцировал панику в стране, люди, которые сотрудничали с властями США, пытаются покинуть Афганистан любой ценой. США и ряд европейских стран эвакуируют своих граждан и граждан других государств, в том числе и Афганистана.

Российский политолог Андрей Пионтковский в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что события в Афганистане будут иметь для Украины два важных последствия - положительное и отрицательное.