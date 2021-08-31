Россия заинтересована в контроле наркотрафика из Афганистана - политтехнолог Прибыль от торговли наркотиками из Афганистана составляет 20 млрд долларов в год

15:07, Сегодня

Главный интерес России в Афганистане, откуда США вывели свои войска, - контроль наркотрафика. Об этом в эфире программы "Сегодня День" на канале "Украина 24" заявил политтехнолог Тарас Семенюк.

"Наркотрафик. Вы не знали? 20 млрд долларов оборота в год. Это страшные деньги, Афганистан всегда был, скажем так, урожайным регионом на опиаты. Очевидно, что наркотик расходился по всему миру. Россия хочет контролировать наркотрафик, конечно же, не продать и не отдать. Only business. Я уже не говорю о вопросах безопасности, ОДКБ и так далее, угрозу соседним государствам. Прежде всего, это наркотрафик", - сказал Семенюк.

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Отметим, что Афганистан причисляют к странам так называемого Золотого полумесяца, куда, помимо него, входят Пакистан и Иран, где находятся крупнейшие плантации опиумного мака. Климат и почва Афганистана неблагоприятны для ведения традиционного сельского хозяйства, однако в этих условиях хорошо растет мак. Местные крестьяне, чтобы заработать себе на жизнь, предпочитают выращивать мак, так как это более выгодно. Считается, что около 90% мирового объема героина производится в Афганистане, а на территории этой страны распространена героиновая наркомания.

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Ранее в эфире "Украина 24" политический эксперт Илия Куса высказал мнение, что Россия не сможет оказывать существенное влияние на события в Афганистане даже после вывода оттуда войск США. "Максимум, что Россия сейчас получит от ситуации в Афганистане, это возможность усилить свое влияние в странах Центральной Азии как гарант безопасности границ", - считает политолог.