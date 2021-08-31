США не будут давить на новую власть в Германии из-за "Северного потока-2" - журналист "США будут вводить санкции против российских юридических лиц, но не против немецких", - сказал Эггерт

18:08, Вчера

США не захотят создавать проблемы с новым правительством Германии после парламентских выборов в сентябре из-за строительства газопровода «Северный поток-2».

Об этом в эфире программы «Сегодня День» на телеканале «Украина 24» заявил российский журналист Константин Эггерт.

«Я так понимаю, что позиция администрации Байдена: мы будем вводить санкции против каких-то российских юридических лиц, которые достраивают «Северный поток-2», но не будем вводить санкции против немецких компаний. Это принципиальная позиция Байдена, которая связана с желанием наладить отношения с союзниками. Я пока не вижу, как администрация Байдена может это изменить. Если говорить о Конгрессе США, он может на это пойти, но пока этого не произошло, и шанс достраивания газопровода есть», - отметил журналист.

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Он подчеркнул, что после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера ФРГ США не захотят создать кризис с новым немецким правительством.

«Более того, если мы смотрим на опрос общественного мнения в Германии, то вполне вероятно, что канцлером станет социал-демократ. Немецкие социал-демократы – это всегда разговор о необходимости любой ценой поддерживать диалог с Россией. Социал-демократы во многом были движущей силой за газопроводом «Северный поток-2», не забудем, из какой партии вырос Герхард Шредер. Некоторые считают, что согласие Меркель на «Северный поток-2» и то, как она это отстаивала, это было ее обязательство перед социал-демократами за большую коалицию. Если социал-демократы придут к власти, они будут отстаивать «Северный поток-2» всеми возможными способами», - заявил Эггерт.

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Напомним, Россия несколько лет строит "Северный поток-2" в Германию в обход Украины. По разным оценкам, уже завершено до 99% работ по строительству. Полноценный запуск «Северного потока-2» может серьезно снизить транзит газа через украинскую газотранспортную систему или даже свести транзит до нуля. Ранее США и Германия подписали декларацию о завершении строительства газопровода. При этом эксперты не исключают, что запуск может быть отложен или не заработает на полную мощность. В частности, высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа обязал оператора газопровода "Северный поток-2" быть независимым от российской компании «Газпром», что предполагает невозможность России закачивать газ на полную мощность.

Ранее в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" журналист Иван Яковина заявил, что российский газопровод "Северный поток-2" пока не будет работать:

"Мне кажется, что пока все для Украины идет очень хорошо, ситуация развивается в наиболее благоприятном русле, причем не только для Украины, но и для всего Запада. Хорошие новости из Германии, из Земельного суда Дюссельдорфа, который фактически вырвал ядовитые зубы у любимого проекта Владимира Путина "Северного потока". Благодаря судебному решению, этот проект фактически потеряет свои боевые качества. Если все сейчас будет по закону, то, думаю, что из опасного оружия эта труба превратится в обычное средство доставки газа, и особо угрожать Украине не будет".