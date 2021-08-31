Навальному перед возвращением в Россию давали гарантии, что его не посадят – Гордон По словам журналиста, "Навальный, как и Ходорковский в свое время, поверил западным партнерам"

21:36, Вчера

Российскому оппозиционеру Алексею Навальному перед возвращением в РФ из Германии давали гарантии, что его не арестуют.

Об этом в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" заявил журналист Дмитрий Гордон.

"Алексей Навальный, который, как и Ходорковский в свое время, поверил западным партнерам, что его не тронут в России… Ему дали гарантии, я об этом знаю. И вскоре один из моих гостей объявит это во всеуслышание. Грустно, что Навальный поверил, что он вернулся, его приняли, арестовали, и что он теперь сидит. Это очень грустно. Вообще все, что происходит в России, так грустно – аж до слез", - сказал журналист.

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Напомним, 20 августа 2020 года российский оппозиционный политик Алексей Навальный был отравлен. Во время авиаперелета из Томска в Москву Навальному стало плохо, он потерял сознание, после срочной посадки самолета его госпитализировали и ввели в кому. Через два дня его эвакуировали в больницу "Шарите" в Германии.

14 декабря 2020 года Bellingcat и The Insider в сотрудничестве с CNN, Der Spiegel и Фондом борьбы с коррупцией опубликовали совместное расследование, в котором говорится о причастности агентов ФСБ к отравлению Навального. Были названы фамилии восьми человек, которые следили за Навальным и, вероятно, пытались отравить его ранее.

17 января 2021 года Алексей Навальный после лечения в Германии вернулся в Москву. Его арестовали прямо в аэропорту.

Поскольку у политика был условный приговор по обвинению в мошенничестве в так называемом "деле Ив Роше", московский суд постановил заменить условный срок реальным и отправил Навального в колонию на 2 года 8 месяцев.