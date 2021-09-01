Российская пропаганда утверждает, что визит Зеленского в США уже неудачный - журналист "Российское телевидение поддерживает наиболее милитаристскую, агрессивную, мракобесную часть российской власти", - сказал Яковенко

12:13, Сегодня

Российские пропагандистские телеканалы уже подают визит президента Украины Владимира Зеленского в США как неудачный, поддерживая наиболее агрессивную часть российской власти.

Об этом в эфире марафона «Американский прием» на телеканале «Украина 24» рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

«Как реагируют россияне, сказать довольно сложно, потому что мы хорошо знаем, как реагируют российские каналы ненависти, делают свою работу, занимаются пропагандой. Сейчас идет массированная обработка российского общественного мнения, что визит Зеленского в США – уже неудачный, кортеж у него маленький, отель у него плохонький, приехал он не вовремя, и лучше бы не приезжал. Вчера этому была посвящена главная пропагандистская программа «60 минут», - отметил журналист.

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«Подробно говорили о том, в каком отеле он остановился, что отель плохонький, правда, сказали, что 2 тыс. долларов стоит проживание в сутки – все подробно рассказывается, как он гулял, в шортах гулял и так далее. Заранее смеются. На самом деле, это глумление – очень характерная примета. Пока официальной реакции Кремля не было. Российское телевидение поддерживает наиболее милитаристскую, агрессивную, мракобесную часть российской власти. Они пытаются сдвинуть политику Кремля в сторону большей агрессивности», - добавил Яковенко.

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Напомним, в США продолжается визит украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским. 1 сентября он встретится с президентом США Джо Байденом. Ряд встреч состоялись 31 августа, запланированы встречи с американскими чиновниками и в ближайшие дни.

Ранее в эфире марафона «Американский прием» на телеканале «Украина 24» журналист Иван Яковина заявил, что время для визита президента Украины Владимира Зеленского в США – не самое удачное, ему стоило бы встречаться с президентом США Джо Байденом через месяц:

«Зеленскому надо было приезжать не сейчас, а примерно через месяц. Главная задача Зеленского в этой поездке - убедить Байдена в том, что надо вводить санкции против «Северного потока-2». Поскольку он уже договорился с Меркель на эту тему, от самого Байдена на эту тему добиться ничего не возможно. Возможно было бы добиться от конгрессменов и сенаторов, но их в данный момент нет в городе, они на каникулах».