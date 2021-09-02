Экс-посол США объяснил, почему не назначен посол США в Украине: это связано с Байденом Также Джон Хербст высказался о визите Владимира Зеленского в США

18:46, Сегодня

В Украине до сих пор нет посла США, и это связано с решением президента Джо Байдена по газопроводу "Северный поток-2". Такое заявление в эфире Киевского форума по безопасности на канале "Украина 24" сделал бывший посол США в Украине Джон Хербст.

"США готовы поднять уровень сотрудничества с Украиной, ваша борьба с ревизионизмом Кремля так же важна для нас, как и для вас. Надеюсь, мы через некоторое время увидим посла США в Киеве. Важно знать, что решение Байдена по "Северному потоку-2" было катастрофой для США и Европы, и в ответ на эту неудачу сенатор Круз (Тед Круз, член Республиканской партии - ред.) затормозил назначение послов во многие страны, поэтому и не удалось назначить посла и в Украину", - сказал дипломат.

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Также Хербст позитивно оценил визит Владимира Зеленского в США, акцентировав внимание на "мощной поддержке Украины на фоне российской агрессии".

"Я считаю, что визит президента Зеленского был успешным, думаю, что разговор был открытым, комплексным, и обе стороны согласовали очень важные вопросы. Это прежде всего мощная поддержка Украины Америкой на фоне продолжающейся агрессии России, для Байдена было очень важно это подчеркнуть после всего того, что Америка пережила с Афганистаном. Также президент Байден подчеркнул свою приверженность тому, что они не допустят, чтобы Россия использовала "Северный поток-2" как оружие против Украины. Было выделено 60 млн долларов оборонной поддержки, также мы возобновляем работу комиссии высокого уровня, которая будет рассматривать важные документы, касающиеся безопасности, улучшать нашу работу в различных отраслях", - сказал Хербст.

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Напомним, в Украине сейчас работает временно поверенная в делах США Кристина Квин. Предыдущий посол Уильям Тейлор закончил каденцию в 2020 году.

Ранее США и Германия официально согласовали завершение строительства газопровода "Северный поток-2". Они опубликовали "Совместное заявление в поддержку Украины, европейской энергетической безопасности и наших климатических целей". В связи с этим решением Байден в США подвергся жесткой критике со стороны не только своих противников, но и сторонников. Политический эксперт Андрей Пионтковский считает, что на саммите в Женеве Байден проиграл Владимиру Путину и "выполняет его инструкции".

В то же время некоторые эксперты не верят заявлениям Германии о том, что интересы Украины в связи с работой "Северного потока-2" будут защищены. В частности, гарантии Германии поставил под сомнение аналитик программы "Энергетика" Украинского института будущего Андриан Прокип. "Эта декларация (о том, что если Россия будет давить на Украину, против нее будут введены санкции – ред.) звучит довольно странно, будто Германия хочет, чтобы им в очередной раз доказали, что Россия может использовать энергетику или что-либо еще в качестве оружия, в том числе против Украины. И складывается впечатление, что всех событий, которые происходили в последние 7 лет, Германии недостаточно. Демонстрация такой короткой памяти - именно из-за этого не очень верится в эту декларацию, и Украина должна проводить определенные действия с отстаиванием своих интересов", — сказал он.