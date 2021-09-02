Россия дорого заплатит за агрессию — экс-посол США при НАТО Александр Вершбоу рассказал, как США должны поддерживать Украину

18:54, Сегодня

Россия заплатит большую цену за новую агрессию — об этом во время Киевского форума по вопросам безопасности, который транслировал телеканал "Украина 24", заявил дипломат, экс-посол США при НАТО Александр Вершбоу.

"Есть растущая угроза со стороны России, начиная с известных событий в Черном море, инцидент с US Defender, и последние события. Путин может сам подумать, что США отходят от своего глобального лидерства, и может захотеть испытать и нас, и Украину новой агрессией. Поэтому нужен более мощный пакет санкций", — сказал он.

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По словам дипломата, США должны поддержать Украину в ее стремлении в НАТО.

"Я также думаю, что когда идет речь о стремлении Украины в НАТО... Администрация (США — ред.) это стремление поддерживает, но очень боится практически делать что-то в этом плане. И я хотел бы, чтобы во время работы над стратегией 2030 для НАТО Администрация всерьез восприняла европейские устремления Украины и стала что-то делать в этом направлении. Мы должны больше помогать Украине, как это уже делается многими странами - поощрять страны НАТО чаще привозить в Украину свои войска для проведения учений, выполнения программ и для того, чтобы показать, что Россия заплатит большую цену, если проявит новую агрессию", — сказал он.

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Напомним, в апреле 2008 года в Бухаресте состоялся 20-й саммит НАТО, где одним из вопросов было предоставление Плана действий по членству в НАТО Украине и Грузии. По информации СМИ, на саммите Владимир Путин намекнул тогдашнему президенту США Джорджу Бушу, что в случае вступления Украины в НАТО Россия может начать отторжение Крыма и части восточной Украины. В 2014 году началась агрессия России против Украины, тогда как Украина все еще не вступила в НАТО и не получила ПДЧ.

Ранее в эфире канала "Украина 24" политолог Вадим Карасев заявил, что Германия и Франция не хотят вступления Украины в НАТО. "Германия и Франция размышляют так: если Украина будет членом НАТО, Европейского Союза, а Украина плюс Польша, Литва, страны Балтии, Румыния, Болгария, Словакия, Венгрия – Восточная Европа будет доминирующей над так называемой коренной Европой, Западной. Это меняет все балансы, это не в интересах Германии, Франции, других западноевропейских стран", — сказал он.