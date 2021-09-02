Москва пытается вбить клин между Киевом и Вашингтоном — американский дипломат Александр Вершбоу высказался о заявлениях России, где она сравнила Украину с Афганистаном

21:26, Вчера

Российские власти будут прибегать к любым средствам, чтобы представить Соединенные Штаты в качестве ненадежного партнера. Об этом заявил в ходе онлайн-дискуссии Киевского форума по вопросам безопасности, который транслировал телеканал "Украина 24", заместитель Генерального секретаря НАТО в 2012-16 годах Александр Вершбоу.

Так он прокомментировал заявление секретаря Совета безопасности России Патрушева о том, что США якобы оставят Украину так же, как Афганистан.

"Это классический пример российской стратегии - вбить клин между Киевом и Вашингтоном, и они будут все возможное использовать для этого, показывая, что Соединенные Штаты не являются надежным партнером, союзником и т.д. И россияне очень умело это делают, надо отдать им должное. Хорошо научились", — сказал Вершбоу.

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"Но мой ответ как россиянам, так и украинцам может заключаться в том, что Украина не является оставленной наедине. НАТО и весь демократический мир стоят рядом с Украиной, поддерживая ее территориальную целостность и суверенитет перед лицом агрессии и посягательств России на Крым, на восток Украины", — подчеркнул он.

Напомним, 1 мая начался официальный вывод войск США и стран Североатлантического альянса с афганских территорий. После этого ситуация в стране обострилась, активизировались силы Талибана. 15 августа боевики объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана. 31 августа США закончили вывод войск из Афганистана.

На днях секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил в интервью изданию "Известия", что сторонников американского выбора в Украине ждет ситуация, похожая на ту, что в настоящее время наблюдается в Афганистане. "Страна идет к распаду, а Белый дом в определенный момент и не вспомнит о своих киевских сторонниках", — сказал он.