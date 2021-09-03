Киселев о теракте в Беслане: не могу избавиться от ощущения, что это провокация Журналист прокомментировал годовщину трагедии

22:12, Вчера

Теракт в российском Беслане в 2004 году привел к тому, что президент РФ Владимир Путин укрепил единоличную власть в стране.

Об этом заявил в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" журналист Евгений Киселев, комментируя годовщину трагедии. По его мнению, серия громких терактов в РФ в конце 1990-х – начале 2000-х годов могла быть провокацией, чтобы подогреть ситуацию в РФ.

"Правды о Беслане, к сожалению, пока не знает никто… Если 1000 человек захвачены и более 300 погибших, каждый третий погиб. Работа спецслужб – на двойку. Тогда был еще жив, но уже отстранен президент Чечни Аслан Масхадов, пользовавшийся авторитетом у чеченцев, и в том числе вооруженных чеченских формирований. Он пытался туда добраться, выступить посредником на переговорах. Я не исключаю, что российские спецслужбы приняли решение начать штурм ровно для того, чтобы сделать это до того, как там мог появиться Масхадов", - сказал Киселев.

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Комментируя возможные версии теракта, журналист отметил:

"У меня есть один знакомый, не буду называть фамилию. Он говорит: я ненавижу конспирологические теории, они никогда не соответствуют действительности, за исключением того, когда они касаются того, чем занимаются нынешние российские спецслужбы, но я совершенно не могу исключить, что все эти теракты вдруг произошли – и потом закончились. Если посмотреть на историю других стран, там теракты идут годами. А тут, в 1999 году взорвали несколько домов, потом ФСБшники засветились с невзорвавшимся домом в Рязани – и все закончилось, как отрезало. Потом еще два-три громких теракта, и опять закончилось, и никто на себя ответственность не берет. Я не могу избавиться от ощущения, что все это является провокацией каких-то людей, которые заинтересованы в том, чтобы подогреть ситуацию".

Киселев также напомнил, что политическим итогом событий в Беслане стала отмена выборов губернаторов в России.

"Выходит Путин и говорит: отменяем выборы губернаторов. Какая логическая связь между терактом и отменой выборов губернаторов? Результатом было только то, что Путин консолидировал свой режим и усилил свою единоличную власть в стране", - подчеркнул он.

Напомним, 1 сентября 2004 года в Северной Осетий (РФ) в городе Беслан террористы захватили школу, взяв в заложники 1128 человек - детей, их родителей и работников школы.

В течение 2,5 дней террористы удерживали заложников в заминированном здании школы.

После провала переговоров с террористами 3 сентября был начат штурм школы с применением тяжелой военной техники.

В результате перестрелки и штурма погибли около 330 человек, в том числе 186 детей. 31 боевик был убит, один позже предстал перед судом и был осужден к пожизненному заключению.