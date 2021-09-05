Идеальный вариант для Украины — журналист назвал наилучший результат выборов в Германии Иван Яковина рассказал о главных претендентах на пост канцлера Германии

19:46, Вчера

Об идеальном результате немецких выборов для Украины рассказал в программе "Сегодня День. Выходной" на телеканале "Украина 24" журналист Иван Яковина.

"Сейчас дело идет к тому, что политик, который займет место Меркель, вообще является темной лошадкой, про него мало что знают. До недавнего времени лидировал однопартиец Меркель Армин Лашет. Этот человек мне лично совсем не нравился. Я бы его назвал слизняком-приспособленцем. Он очень ловкий умелый партийный функционер. В отношениях с Россией он, например, обещает придерживаться прагматической точки зрения. Он говорит, что надо налаживать связи с Россией, пытаться с ней торговать. Он считает, что Украина должна молча принять условия Минских соглашений и не дергаться. При этом он говорил, что Украина очень важна. Но на вершину партии он вылез главным образом за счет того, что проводил темные договорняки с другими партийными боссами. Однако выяснилось, что кроме договорняков он мало что умеет. В последнее время он правил землей Северный Рейн-Вестфаллия. Именно там случилось ужасное гигантское наводнение с десятками жертв. И камеры подловили Лашета, который там смеялся, веселился. На фоне наводнения это выглядело ужасно. Судя по всему, он плохой управленец, кроме того, и без эмпатии", — сказал он.

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Яковина рассказал об основном сопернике Лашета на выборах и о том, какие обстоятельства будут идеальными для Украины.

"В этой ситуации взоры устремились на нынешнего министра финансов, лидера Социал-демократической партии Германии Олафа Шольца. Он – полная противоположность Лашету. Он холодный, нелюдимый, скучный, унылый – стереотипный немец из анекдотов. Сначала все были уверены, что такой политик без харизмы не может победить на выборах, однако во время эпидемии и наводнения выяснилось, что он – максимально эффективный менеджер. Он очень четко, быстро и в нужных количествах давал деньги туда, где они были нужны. Немцы поняли, что если их страной будет управлять такой человек, то можно не бояться насчет своего будущего, и его популярность пошла вверх. Что касается внешней политики, он говорит, что вести переговоры с Россией будет, но не даст ей ни в коем случае раскачивать, расшатывать ЕС. Он говорит, что Россия должна смириться с тем, что ЕС пришел навсегда. Украине он собирается помогать, но тоже не слишком. В общем при нем, видимо, будет то же отношение к Украине, как у нынешней власти при канцлере Меркель. Есть еще важный момент – мы не знаем, кто будет в коалиции с СДП, если Шольц победит. Самое неприятное, если в эту коалицию войдут левые. Это отбитые сумасшедшие ребята, которые хотят сломать НАТО, ЕС и сдать Европу Путину. Но Олаф уже дал понять, что не очень хочет вступать с ними в коалицию. Намного более вероятно, что в коалиции будут еще две партии – зеленые и либералы. Для Украины это был бы вообще идеальный вариант, поскольку и те, и другие не очень любят Путина, а зеленые еще и клянутся остановить проект "Северный поток-2", — отметил журналист.

Напомним, выборы в немецкий Бундестаг состоятся 26 сентября. После этого канцлер страны Ангела Меркель уйдет в отставку.

Ранее глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что Украина будет добиваться от США и Германии реальных гарантий, а не простых обещаний относительно транзита газа после запуска российского газопровода "Северный поток-2".

"Мы будем требовать контрактов - фактически это контракт на транзит с гарантированной оплатой. Возможно, требовать - это не очень правильное слово. Мы будем работать по всем дипломатическим каналам", — сказал Арахамия.