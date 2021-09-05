Россия не нападет на Украину до выборов — аналитик Ольга Курносова объяснила, к чему стремится избирательная кампания в России

20:38, Вчера

До выборов в Госдуму Россия не будет нападать на Украину — об этом заявила в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" российский политический аналитик Ольга Курносова.

"Я считаю, что никаких военных действий ожидать не стоит, потому что эти выборы про другое. Это про раздачу денег, которые получат пенсионеры и военнослужащие, это про образование… Все страшилки звучат максимум из уст главы МИД Лаврова и Минобороны Шойгу. Но я не ожидаю до выборов в Госдуму никаких военных действий", — сказала она.

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Эксперт объяснила, чего добивается российская власть.

"Потому что нынешняя избирательная кампания наоборот сушит явку для того, чтобы людей на выборы пришло мало, но пришел бы ядерный электорат, потому что рейтинги "Единой России" не слишком велики. Им выгодно, чтобы народу на выборы много не приходило, а пришел только избиратель "Единой России", — сказала она.

Напомним, выборы в Госдуму РФ назначены на 19 сентября. Ожидается, что в них примут участие жители оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, получившие российское гражданство.

Российский правозащитник Марк Фейгин ранее заявил, что Запад может не признать результаты российских выборов. "Для самой России это не новость. Уже готовятся к тому, что выборы могут быть признаны нелегитимными, потому что об этом заявлял, например, министр иностранных дел Лавров, а он второй по списку правящей партии "Единая Россия". Он говорил о том, что определенные политические силы, которые настроены русофобски, будут пытаться торпедировать итоги выборов в сентябре и добиваться непризнания этих выборов, европейскими структурами", — сказал Фейгин.