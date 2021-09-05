Самый безопасный для Украины — журналист о кандидате в канцлеры Германии Иван Яковина рассказал, может ли один из кандидатов на замену Меркель взять пророссийский курс

21:18, Вчера

Кандидат в канцлеры Германии Олаф Шольц в молодежном крыле социал-демократов начинал вместе с Герхардом Шредером, который сейчас работает на Россию. Может ли эта связь сработать против Украины, рассказал в программе "Сегодня День. Выходной" на телеканале "Украина 24" журналист Иван Яковина.

"Думаю, что нет. Потому что сейчас Олаф работает в правительстве Германии, является министром финансов. Если бы он был хоть как-то пророссийским, был ангажирован в какой-то степени тем же Шредером, то, я уверен, Меркель не допустила бы его работать на таком важном посту как министр финансов, она бы его катапультировала", — сказал он.

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По словам журналиста, для Украины Шольц самая безопасная кандидатура.

"Кроме того, как говорится, в семье не без урода. Если в СДП появился Шредер, это еще не значит, что вся партия такая. В принципе Шольц принадлежит к правому крылу социал-демократов. Он в общем уже почти центрист, левым его даже не назовешь. Поэтому я бы так сказал – из всех социал-демократов он самый безопасный для Украины", — сказал он.

Напомним, выборы в немецкий Бундестаг состоятся 26 сентября. После этого канцлер страны Ангела Меркель уйдет в отставку.

Ранее глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что Украина будет добиваться от США и Германии реальных гарантий, а не простых обещаний относительно транзита газа после запуска российского газопровода "Северный поток-2".

"Мы будем требовать контрактов - фактически это контракт на транзит с гарантированной оплатой. Возможно, требовать - это не очень правильное слово. Мы будем работать по всем дипломатическим каналам", — сказал Арахамия.