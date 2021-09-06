На суде по делу MH17 выступят родственники погибших: подробности из Нидерландов В Нидерландах процесс по трагедии с MH17 уже назвали историческим

11:24, Сегодня

В Нидерландах в понедельник, 6 сентября, состоится судебное заседание по делу о самолете рейса MH17, который разбился в июле 2014 году на Донбассе. Во время заседания планируют заслушать родственников погибших.

Согласно графику слушания также состоятся 7, 9 и 10 сентября. Но график может меняться в силу определенных обстоятельств, которые могут возникать во время заседаний, сообщают источники в СМИ. Также количество присутствующих будет ограничено из-за пандемии коронавируса.

Подробности рассказал корреспондент телеканала "Украина 24" в программе "Сегодня Утро" из Нидерландов.

Читайте также: Дело не имеет никакой перспективы: юрист об иске России против Украины в ЕСПЧ

"Ожидается, что это будет самое эмоциональное слушания с самого начала рассмотрения дела — потому, что слово дадут родным и близким погибших, которые расскажут суду о последствиях катастрофы для них и о своем горе. В Нидерландах этот процесс уже назвали историческим, поскольку впервые в истории судопроизводства этой страны в суд обратятся около ста родственников погибших. Они будут говорить в суде в течение трех недель. Ожидается, что в суд обратятся не только представители Нидерландов, но и прилетят родственники погибших из Австралии, Малайзии, Канады, Германии, Великобритании и других стран", — рассказал журналист.

Для тех, кто прибудет в суд лично, в Схипхоле уже оборудовали комнату, а те, кто не смогут прилететь, будут свидетельствовать по видеосвязи или предоставят видеозапись — это позволяет суд. Адвокаты предположили, что если для каждого спикера зарезервировать примерно 25-30 минут, то за день смогут выступить не более 10 человек.

Читайте также: Суд по делу о катастрофе MH-17 может затянуться — эксперт рассказал на сколько

Напомним, "Боинг" MH17, совершавший перелет из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит 17 июля 2014 в районе Тореза Донецкой области. На борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все погибли.

Международная следственная группа пришла к выводу, что MH17 был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны вооруженных сил России.

19 июня 2019 международная совместная следственная группа назвала имена четырех человек, которых считают причастными к транспортировке и применению "Бука". Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время сбивания самолета полковник ГРУ генштаба вооруженных сил РФ, глава "РУ ДНР" Сергей Дубинский, подполковник-спецназовец ГРУ Олег Пулатов (все - граждане РФ), гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР".

В марте 2021 года Окружной суд Гааги начал рассмотрение дела о крушении самолета рейса МН17.