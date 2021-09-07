ВОЗ не рекомендует делать третью прививку: доктор Комаровский указал на проблему "Это нечестно, когда в Израиле и Америке по три дозы, а где-то вообще ни одной", - объяснил доктор позицию ВОЗ

12:46, Сегодня

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует проводить вакцинацию третьей дозой от коронавируса COVID-19, поскольку во многих странах проблемы с обеспечением даже одной дозой.

Об этом в эфире программы «Время Голованова» на телеканале «Украина 24» заявил доктор Евгений Комаровский.

«По логике, по опыту Израиля, США, Великобритании создается убежденность в том, что третья доза реально работает и значительно повышает уровень антител. Но на сегодня Всемирная организация здравоохранения говорит: третью дозу не надо. Почему она так говорит? Потому, что считается аморальным прививать третью дозу, когда в мире куча стран, где люди и по одной не получили», - отметил Комаровский.

Читайте также: Комаровский развеял "огромное заблуждение" насчет вакцинации от коронавируса

«Говорится: ребята, имейте совесть, это нечестно, когда в Израиле и Америке по три дозы, а где-то вообще ни одной. Это лишний раз показало, что своя рубашка ближе к телу, что нормальные политики должны прежде всего думать не про ВОЗ, не про ООН, НАТО, а про своих жителей. Вот отсюда все начинается», - добавил доктор.

Читайте также: У нас есть неделя — Виктор Ляшко ответил, будет ли локдаун в Украине

Ранее в эфире программы «Время Голованова» на телеканале «Украина 24» доктор Евгений Комаровский заявил, что даже переболевшим коронавирусом COVID-19 украинцам нужно вакцинироваться, чтобы избежать тяжелых последствий заболевания штаммом «Дельта»:

«На сегодня это один из самых дискуссионных вопросов (когда вакцинироваться, если переболел коронавирусом – ред.). На раннем этапе вакцинации была позиция, что огромное количество людей, особенно переносящих инфекцию в легкой и бессимптомной форме, не формируют достаточный иммунитет, что вакцинация дает значительно больший уровень антител».