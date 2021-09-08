Путин "превратится в Лукашенко" из-за выборов в Госдуму - журналист Российский журналист рассказал, что оппозиционеры будут наблюдать за ходом выборов и фиксировать нарушения, чтобы предоставить их мировому сообществу

14:18, Сегодня

Выборы в Государственную думу Федерального собрания России, которые пройдут с 17 по 19 сентября, могут быть не признанными в мире, что повлечет за собой непризнание Владимира Путина легитимным президентом. Такое мнение в эфире программы "Сегодня День" на канале "Украина 24" высказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

"Это первые выборы в истории постсоветской России, которые имеют шанс не быть признанными, потому что впервые Европейский парламент заявил о том, что Евросоюзу надо готовиться к непризнанию этих выборов. И причина здесь не только в том, что они незаконны, потому что они, в том числе, проходят на территории оккупированного Крыма; не только потому, что проходят с большим участием граждан Украины, которым не всегда добровольно раздали паспорта. Проблема и в том, что эти выборы проходят с небывалым количеством нарушений, в том, что комиссия ОБСЕ не смогла принять участие в контроле", - сказал журналист.

Яковенко отметил, что оппозиционеры будут наблюдать за ходом выборов и фиксировать нарушения, чтобы предоставить их мировому сообществу.

"Шансов на то, что эти выборы не будут признаны Евросоюзом, довольно много. И на это сейчас направлены усилия всех протестно настроенных людей в России, которые собираются наблюдать, собирать досье на нарушения и предоставлять их мировому сообществу. До этого выборы с большими оговорками признавали, российский парламент признавался, депутаты приезжали в Европарламент, ОБСЕ, Конгресс США", - сказал Яковенко.

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Журналист спрогнозировал возможную делегитимизацию режима Путина в связи с непризнанием выборов в Госдуму.

"Если другие страны не признают эти выборы, то это будет серьезный шаг к делегитимизации путинского режима, к лукашенизации самого Путина. Следующим шагом должно быть непризнание Путина как легитимного президента. Он уже нелегитимный, потому что узурпировал власть, сидит уже 21 год, это ни в какие конституционные ворота не лезет", - сказал Яковенко.

Как передает "РБК-Украина", 8 сентября Верховная Рада поддержала обращение к мировому сообществу из-за подготовки выборов в Госдуму в оккупированном Крыму, а также с привлечением жителей неподконтрольного Донбасса с российскими паспортами. Принятым постановлением Рада признает, что намерение оккупационной власти провести выборы на территории Крыма, Севастополя, а также с привлечением жителей оккупированного Донбасса является нарушением Конституции и законодательства Украины. Кроме того, проведение таких выборов нарушает устав ООН, заключительный акт ОБСЕ от 1 августа 1975 года, Будапештский меморандум, резолюцию Генассамблеи ООН "Территориальная целостность Украины" N 68/262 и другие документы.

Президент Всемирного конгресса украинцев Павел Грод в эфире канала "Украина 24" заявил, что украинская диаспора будет просить у правительств своих стран ввести санкции против депутатов Госдумы, избранных в аннексированном Крыму. "Мы будем, например, настаивать перед нашими правительствами, чтобы вводили санкции против всех тех, кто будет баллотироваться в российскую Думу в Крыму, чтобы им не разрешалось заезжать в любые страны мира за пределами России. И это будет одним из многих шагов: непризнание паспортов, серия тактических решений и стратегических вещей, чтобы мир понял, что Крым – это Украина", - рассказал он.